В 9 муниципалитетах Свердловской области заменят 128 лифтов

На Среднем Урале в этом году лифты заменят в 58 многоквартирных домах. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году на Среднем Урале по программе капремонта заменят 128 лифтов. Их установят в 58 многоквартирных домах, расположенных в Екатеринбурге, Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде.

Сейчас фонд капитального ремонта Свердловской области готовится к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для замены лифтового оборудования.

Как сообщает департамент информполитики региона, к 2025 году все лифты в многоквартирных домах региона должны быть приведены в соответствие с требованиями по их безопасности. К этому сроку нужно заменить те из них, которые эксплуатируются более 25 лет.

"Это обеспечит комфортное и безопасное проживание граждан и даст возможность выйти на плановую замену лифтового оборудования", — отметил генеральный директор регионального фонда Станислав Суханов.

Как указано на сайте фонда, с перечнем домов, в которых планируется заменить лифты в 2022 году, можно ознакомиться в разделе "Региональная система" – "Ремонт лифтового оборудования".

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге 99 многоквартирных домов вошли в программу капитального ремонта на 2022 год. Соответствующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Также мы рассказывали, что вНижнем Тагиле в 2022 году обновят лифты в 30 жилых многоквартирных домах. В некоторых из них установят до 12 современных подъёмников. Замена лифтов — дело хорошее. Но, как оказалось, не всегда. Наш корреспондент на собственном примере убедилась, что после их замены в некоторых домах приходится ходить пешком.