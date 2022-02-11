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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 февраля 2022, 08:19

Мэр Екатеринбурга отправил на доработку проект реконструкции ВИЗа

ВИЗ в Екатеринбурге

Власти города решили прислушаться к горожанам. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отклонил и отправил на доработку проект реконструкции улицы Кирова от Долорес Ибаррури до Плотников. В него входит переустройство трамвайного кольца, благоустройство площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.

Подписано соответствующее постановление. МБУ "Мастерская генерального плана" предложено доработать проекты с учётом мнений горожан, высказанных в ходе общественных обсуждений. Напомним, что участники предложили не сносить дома на ул. Кирова, 59, 61 как ценную историческую среду ради трамвайного кольца. Они также просили не ставить рядом с церковью Успения Богоматери диспетчерский пункт, убрать линии электропередачи на площади Субботников и изменить планировку трамвайного кольца.

Добавим, что, согласно проекту реконструкции, на ВИЗе хотят перераспределить транспортные и пешеходные потоки, благоустроить общественные территории, установить новые остановки и заново проложить воздушные линии электропередачи над водной гладью пруда. По задумке, единый вело-пешеходный маршрут пройдёт по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяжённость прогулочной зоны составит около 42 километров.

Областная газета Свердловской области

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