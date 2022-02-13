Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в домах Арамиля

В Арамиле устраняют сразу несколько аварий на трубопроводах водоснабжения. Фото: Владимир Мартьянов

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с отсутствием воды в ряде домов Арамиля. Жильцы неделю жалуются на перебои с холодным и горячим водоснабжением.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, с 4 февраля в городе зафиксировано несколько аварий на трубопроводах, идёт их устранение. Эксплуатирующей организаций является АО "Водоканал Свердловской области".

"В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. Будет дана оценка своевременности проведения диагностики и ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры со стороны эксплуатирующей организации. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На сайте администрации Арамильского ГО опубликованы графики подачи воды в некоторые районы.