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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 февраля 2022, 09:47

В Карпинске массово отключили холодную воду

кран

Ни горячей, ни холодной воды нет в многоквартирниках на Лесопильной, 137, 139. Фото: Нина Георгиева

Сегодня утром часть жителей Карпинска осталась без холодной воды. Отключения связаны с коммунальной аварией.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Карпинск, специалисты МУП "Ресурс" устраняют утечку на сетях ХВС в районе улицы Чайковского, 39. Завершить работы планируется к 17:00.

Сейчас водоснабжение абонентов прекращено в границах следующих улиц:

  • по Суворова от Пролетарской до Лесопильной,
  • по Лесопильной от Суворова до Некрасова,
  • по Лесопильной от Суворова до Чайковского,
  • по Чайковского от Лесопильной до улицы 9 Мая,
  • по 9 Мая от Чайковского до Белинского,
  • по 9 Мая от Чайковского до Белинского.

Без ХВС также остались АО "ГАЗЭКС", ООО "Диана", автосервис "Питлайн", ООО "Новый стиль", АО "ЗСУ". Ни горячей, ни холодной воды нет в многоквартирниках на Лесопильной, 137, 139.

Областная газета Свердловской области

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