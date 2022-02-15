В Карпинске массово отключили холодную воду

Ни горячей, ни холодной воды нет в многоквартирниках на Лесопильной, 137, 139. Фото: Нина Георгиева

Сегодня утром часть жителей Карпинска осталась без холодной воды. Отключения связаны с коммунальной аварией.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Карпинск, специалисты МУП "Ресурс" устраняют утечку на сетях ХВС в районе улицы Чайковского, 39. Завершить работы планируется к 17:00.

Сейчас водоснабжение абонентов прекращено в границах следующих улиц:

по Суворова от Пролетарской до Лесопильной,

по Лесопильной от Суворова до Некрасова,

по Лесопильной от Суворова до Чайковского,

по Чайковского от Лесопильной до улицы 9 Мая,

по 9 Мая от Чайковского до Белинского,

по 9 Мая от Чайковского до Белинского.

Без ХВС также остались АО "ГАЗЭКС", ООО "Диана", автосервис "Питлайн", ООО "Новый стиль", АО "ЗСУ". Ни горячей, ни холодной воды нет в многоквартирниках на Лесопильной, 137, 139.