В мэрии Екатеринбурга представили проект благоустройства аллеи Шифровальщиков

Торжественное открытие аллеи состоялось 19 мая 2021 года. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

В Екатеринбурге благоустроят аллею Шифровальщиков между улицами Сакко и Ванцетти и Маршала Жукова. Название ей было присвоено в мае прошлого года.

Проект сегодня на заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств представила гендиректор Союза специалистов ландшафтной отрасли Урала "Клевер" Анна Кудряшова. Она предложила сохранить имеющиеся яблони на аллее и высадить дополнительные многолетние цветы и кустарники. Там обустроят велодорожки и дорожки для электротранспорта параллельно ул. Антона Валека. В перспективе её соединят с велодорожкой, идущей из центра города с Плотинки. При этом лишние бордюры и препятствия будут убраны. На территории аллеи также появится навигация.

"Ключ лёг в планировочное решение. Сверху территория похожа на него, можно организовать там подсветку", — предложила Анна Кудряшова.

Совет в целом принял концепцию благоустройства аллеи. Жителям города предстоит проголосовать за обновление территории.

Напомним, что название аллее было присвоено в год 100-летия шифровальной службы России.