Задолженность жителей Среднего Урала за капремонт составила 3 миллиарда рублей

Задолженность жителей Среднего Урала за капремонт достигла 3 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на пандемию, плата за капремонт в Свердловской области немного увеличилась. Если в 2020 году собираемость составила 96,44 %, то по итогам прошлого года она достигла 96,87 %.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

"Это заслуга жителей, которые, несмотря на непростую ситуацию, всё-таки платят за капремонт", — подчеркнул он. Однако увеличение сборов и рост платы за капремонт не поспевают за подорожанием стоимости стройматериалов. Для сравнения: размер взноса увеличился на 4 %, а цены на основные материалы взлетели на 25-30 %. Руководитель фонда подчеркнул, что речь идёт о покупательской способности населения, и увеличить плату за капремонт так, чтобы она покрыла расходы на стройматериалы, невозможно. Иначе люди не смогут нести бремя коммунальных расходов, включая капремонт.

При этом сотрудники фонда активно занимаются претензионно-исковой работой. Как пояснил Станислав Суханов, большая часть задолженности свердловчан за капремонт возникла в те годы, когда региональная программа только начинала действовать. В 2020 году задолженность выросла на 230 млн рублей, а в прошлом — на 180 млн. Сейчас она достигла 3 млрд рублей.

Сегодня "Областная газета" писала, что в Свердловской области в 2022 году капитально отремонтируют свыше 800 домов. На эти цели планируется потратить порядка 6 млрд рублей. А 10 февраля мы сообщали, что на Среднем Урале по программе капремонта заменят 128 лифтов. Их установят в 58 многоквартирных домах, расположенных в Екатеринбурге, Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде.