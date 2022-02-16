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16 февраля 2022, 19:22

Федеральный штаб поможет Среднему Уралу с модернизацией газораспределительных станций

Газораспределительная станция

Евгений Куйвашев пояснил, что эти ГРС вышли на предел пропускной способности газа. Фото: Александр Исаков

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провёл расширенное заседание федерального штаба по газификации регионов, в котором принимал участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава Среднего Урала заручился поддержкой по вопросу модернизации дефицитных газораспределительных станций (ГРС).

В ходе заседания Евгений Куйвашев доложил, что работа по подключению домовладений к природному газу в Свердловской области находится под его постоянным контролем. Губернатор подчеркнул, что оператором газификации в регионе определена компания ГАЗЭКС, а план-график догазификации утверждён.

К концу 2021 года на Среднем Урале планируется подвести газ к более чем 31 тысяче домов. Сейчас заявки на подключение к газу подали уже 23 тыс. свердловчан, с 6 тысячами из них уже заключены договоры.

"При этом основным проблемным вопросом остаются мероприятия по реконструкции дефицитных газораспределительных станций. На территории нашего региона расположены восемь дефицитных станций", — передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Куйвашев пояснил, что эти ГРС вышли на предел пропускной способности газа, решить вопрос их модернизации можно только с помощью программы развития "Газпрома". Ранее глава Среднего Урала уже обсуждал этот вопрос с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. После этого, а также после обращения областных властей к руководству "Газпром"  было принято решение о включении в инвестиционную программу компании газораспределительных станций в Сысерти и Сухом Логу.

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Областная газета Свердловской области

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