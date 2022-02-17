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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 февраля 2022, 17:18

До 2024 года в Свердловской области капитально отремонтируют 32 школы

Школа

Помимо ремонта зданий школ изменится и качество образования. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале до конца 2023 года реконструируют 32 школы. В 28 из них капитальный ремонт планируют завершить в текущем году, а ещё четырёх  в следующем. 

В 2022 году власти отремонтируют школы в Екатеринбурге, Ирбите, Верхотурье, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Невьянске, Серове, Ревде, Реже, Староуткинске, Камышлове, а также в Артёмовском, Артинском, Белоярском, Тавдинском и Талицком городских округах.

На работы по реконструкции средних общеобразовательных учреждений в 2022 году будет выделено 1 млрд 37 млн рублей, а на ремонт в 2023 году — около 123 млн рублей. Все 32 школы включены в федеральную программу, которая в рамках исполнения поручения президента России реализуется совместно с регионами с текущего года.

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что помимо ремонта зданий школ изменится и качество образования. Например, в них будет обеспечено дополнительное профобразование педагогов, осуществляющих учебный процесс. Кроме того, все старые учебники заменят на новые.

"Министерством взят под контроль вопрос организации образовательного процесса в этих школах на время реконструкции. Так, если ремонтные работы будут проводиться в учебный период, необходимо обеспечить временное размещение обучающихся в других образовательных организациях. Нужно заранее информировать родителей о планируемых действиях", — подчеркнул Юрий Биктуганов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, до 31 марта 2022 года регион подаст в Минпросвещения РФ новые заявки на реконструкцию ещё 15 школ.

Областная газета Свердловской области

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