В Красноуфимском районе обновили треть муниципальных котельных

Кочегар Александр Тарасов в селе Александровском говорит, что новая топка в котельной намного безопаснее и экономичнее в расходе угля Фото: Павел Ворожцов

Как заявил глава Красноуфимского района Олег РЯПИСОВ, на начало февраля этого года в округе обновлена треть муниципальных котельных. Оставшиеся планируется модернизировать в ближайшую пятилетку. По мнению Ряписова, это даёт экономию как для бюджета округа, так и для конечных потребителей, начиная от детских садов и до жителей многоквартирных домов.

На территории Красноуфимского района располагаются исключительно сельские населённые пункты, всего их 67. Жилые дома и социальные объекты отапливают 57 котельных. За последние пять лет муниципальные власти сумели обновить 13 тепловых пунктов в сёлах Ключики, Чувашково, Александровское, Большой Турыш и Юва, посёлках Сарана и Берёзовая Роща, деревнях Подгорная, Калиновка, Сызги и других территориях. В ближайшие три года новые котельные заработают в сёлах Нижнеиргинское, Сарсы и деревне Крылово (их проектирование и строительство уже идёт).

– Если в населённом пункте есть газопровод, мы сразу делаем котельную, которая может работать на газе. Если газовой сети нет, тепловой пункт работает на угле, но оборудование ставим такое, что в перспективе его тоже можно перевести на газ. В модернизацию районных котельных вложено более 80 млн рублей, большая часть этих средств – субсидии из областного бюджета, – рассказал Олег Ряписов.

Валенки не нужны

Жители муниципалитета уже ощутили на себе перемены. Так, в деревне Сызги, где проживают 530 человек, есть своя школа-сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и многоквартирные дома, а установка новой блочной газовой котельной стала настоящим событием.

– Несколько лет у нас была беда с отоплением, зимой мы сидели буквально на обогревателях, дети учились в валенках и перчатках, – поделилась директор Сызгинской школы Идолена Насибуллина. - А когда поставили новую котельную да ещё систему отопления в школе поменяли, ситуация изменилась кардинально! Теперь в здании тепло, даже в самые сильные морозы дети ходят по классам в сменной обуви и не мёрзнут, а ведь раньше мы могли только мечтать об этом.

Рады переменам и местные кочегары. Работать на современном оборудовании, где многие процессы автоматизированы, а нужные датчики выведены для удобства на специальную панель, намного комфортнее.

– Кочегарам теперь не нужно суетиться – котлы стоят новые, мощные, теплоотдача хорошая, – говорит директор районного МУП «Энергосервис» Андрей Мерзляков, показывая «ОГ» модернизированную угольную котельную в Александровском. – Мощностей хватает на обслуживание сразу нескольких объектов: школы, садика, отделения общей врачебной практики, сельской администрации и других объектов. Вдобавок в котельной появились комната отдыха, душевая, туалет для сотрудников, чего раньше в принципе не было.

Нужная экономия

Самое главное, говорят в районе – с установкой новых тепловых пунктов повысилась энергоэффективность котельного хозяйства. По подсчётам местных коммунальщиков, теплопотери на сетях сократились на 15 процентов, расход топлива – на 27,5 процента, электроэнергии – на 30 процентов.

Районное МУП уже сэкономило почти 4 млн рублей на оплате топливно-энергетических ресурсов, что для предприятия является весьма весомой суммой.

– Приведу пример: мы поставляем уголь порциями по 10 тонн, и модернизированной котельной хватает этого на 3–5 дней спокойной работы. При этом разница в температурах между самым близким к котельной объектом и самым дальним составляет 1–2 градуса, то есть тепло подаётся практически одинаково по всей территории населённого пункта. На старой котельной расход угля был почти в два раза больше. Для муниципальных коммунальных предприятий, которые, в основном, убыточны, в том числе и наше, такая экономия очень облегчает жизнь, – резюмирует Андрей Мерзляков.

В масштабах области

Как сообщили в областном министерстве экономики и ЖКХ, модернизация котельных идёт по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева. За последние три года, помимо Красноуфимского района, введены в эксплуатацию новые блочно-модульные котельные в Верхнем Дуброво, ГО Богданович, Туринском ГО, Ирбитском и Артинском районах. В этом году за счёт средств областного бюджета начинается строительство газовых котельных в населённых пунктах Белоярского и Горноуральского ГО, Талицкого района, Нижних Сергах. Запланированы работы в Нижней Салде.

– Все котельные максимально приближены к потребителям, оснащены современным энергосберегающим оборудованием. Ввод их в эксплуатацию поможет муниципалитетам сократить затраты на производство тепла, снизить потери ресурса в сетях, и главное – обеспечить стабильно комфортный температурный режим в домах жителей в осенне-зимний период, – сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Строятся с помощью бизнеса В некоторых уральских территориях новые котельные устанавливаются в рамках государственно-частного партнёрства. Ещё в 2016 году правительство Свердловской области и корпорация «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идёт о модернизации коммунального комплекса региона, включая строительство новых газовых котельных. В 2019 году по данному соглашению была запущена блочно-модульная котельная в Ирбите, она работает на природном газе и дизельном топливе. Качественное теплоснабжение получили жители 146 многоквартирных домов и 34 социальных объекта. Удельные расходы газа и электроэнергии сократились на 11 и 44 процента соответственно, в результате снизилась нагрузка на окружающую среду. В этом же году «Роснефть» построила две новые газовые котельные в Михайловске и одну в Пышме. А в 2021 году такая котельная заработала в Красноуфимске. Она обеспечила надёжным теплоснабжением 18,5 тысячи горожан – это 268 многоквартирных домов и 57 домов частного сектора. В общей сложности «Роснефть» построит 10 новых газовых котельных на территории региона.

Насосы, котлы, оборудование – всё новое в котельной села Александровское Фото: Павел Ворожцов

Новая котельная в деревне Сызги соседствует со старой, аварийной и закрытой Фото: Павел Ворожцов

Новая газовая котельная в деревне Сызги почти полностью автоматизирована, сотрудники только присматривают за ней Фото: Павел Ворожцов

Старая котельная в деревне Сызги – внутренние помещения Фото: Павел Ворожцов