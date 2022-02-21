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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 февраля 2022, 15:45

Евгений Куйвашев возглавил региональный штаб по развитию газификации

Евгений Куйвашев

Новым главой штаба назначен Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области сменился руководитель регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения. Новой главой стал Евгений Куйвашев.

Соответствующее распоряжение подписал глава Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"За счёт реконструкции и строительства новых объектов газоснабжения до конца 2022 года мы рассчитываем предоставить техническую возможность к подключению более 30 тысяч домовладений", — сказал Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции.

Напомним, штаб по развитию газификации и газоснабжения в Свердловской области был создан в июле 2021 года. Тогда главой назначили министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

В 2022 году Свердловская область получит 4 миллиарда рублей на догазификацию. В начале января стало известно, что разработан пообъектный план-график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В конце декабря прошлого года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на десять лет. Ранее эта программа устанавливалась на пять лет.

Областная газета Свердловской области

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