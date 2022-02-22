В России с 1 марта запретят выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику

С 1 марта выбрасывать технику в мусорные контейнеры будет запрещено. Фото: Павел Ворожцов

С 1 марта в России изменятся правила утилизации нескольких групп отходов. Бытовую технику и компьютерные запчасти будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры.

Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.

В мусорные контейнеры для бытовых отходов запретят выбрасывать бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Их теперь придётся сдавать на утилизацию. Новые правила коснутся и компаний, и простых граждан.

В прошлом в России начали действовать новые правила утилизации для 182 видов товаров. На свалки нельзя выбрасывать ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Кроме этого, на полигонах теперь не должно быть также строительных и медицинских отходов, спилов деревьев, листвы, травы и химических веществ. Эти отходы необходимо сдавать в специальные пункты сборам или мусорным операторам.