В этом году в Екатеринбурге отремонтируют пять дорог к школам и больницам

Дороги отремонтируют в том числе центральной части города. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году администрация Екатеринбурга отремонтирует дороги, которые ведут к школам и больницам. В списке пять объектов.

Ремонт проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В список вошли пять объектов вблизи медицинских и учебных учреждений:

Улица Краснофлотцев, на которой находится школа № 107, — от Старых Большевиков до Черноморского переулка. Участок от дома № 108 на Белинского до Щорса, где расположены сразу три соцобъекта — поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет. Улица Луначарского от Малышева до Первомайской (поликлиника № 2 ЦГБ № 7). Улица Куйбышева от Московской до Белинского, где соседствуют Уральский государственный горный университет и детский сад № 301. Участок улицы Чапаева от Декабристов до Фрунзе, на котором расположились Свердловский областной противотуберкулёзный диспансер и одно из зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

Напомним, в Екатеринбурге планируют отремонтировать ещё 15 дорог. На эти цели планируют потратить 917,8 млн рублей.