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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 февраля 2022, 14:35

В этом году в Екатеринбурге отремонтируют пять дорог к школам и больницам

Дорога

Дороги отремонтируют в том числе центральной части города. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году администрация Екатеринбурга отремонтирует дороги, которые ведут к школам и больницам. В списке пять объектов.

Ремонт проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В список вошли пять объектов вблизи медицинских и учебных учреждений:

  1. Улица Краснофлотцев, на которой находится школа № 107, — от Старых Большевиков до Черноморского переулка.
  2. Участок от дома № 108 на Белинского до Щорса, где расположены сразу три соцобъекта — поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет.
  3. Улица Луначарского от Малышева до Первомайской (поликлиника № 2 ЦГБ № 7).
  4. Улица Куйбышева от Московской до Белинского, где соседствуют Уральский государственный горный университет и детский сад № 301.
  5. Участок улицы Чапаева от Декабристов до Фрунзе, на котором расположились Свердловский областной противотуберкулёзный диспансер и одно из зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

Напомним, в Екатеринбурге планируют отремонтировать ещё 15 дорог. На эти цели планируют потратить 917,8 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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