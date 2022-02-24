Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 февраля 2022, 14:12

Жители Первоуральска смогут общаться с жилищно-коммунальными службами в соцсетях

калькулятор, деньги и квитанция

Благодаря страничкам в соцсетях жилищно-коммунальные службы смогут оперативно реагировать на обращения и претензии горожан. Фото: Павел Ворожцов

В Первоуральске все муниципальные предприятия и подведомственные организации в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства создали сообщества в социальных сетях. Тем самым они планируют наладить более эффективное взаимодействие с жителями городского округа.

В частности, публичные страницы во "ВКонтакте" по поручению главы Первоуральска начали вести Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа, ПМКУ "Городское хозяйство", ПМУП "ПО ЖКХ", ПМУП "Водоканал", ПМУП "ПЖКУ п. Динас". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Благодаря этому муниципальные предприятия смогут максимально полно информировать первоуральцев о своей деятельности, размещать в соцсетях актуальные новости и объявления, оперативно реагировать на обращения и претензии жителей. Ожидается, что такое взаимодействие положительно скажется на результатах работы представителей сферы ЖКХ.

16 февраля "Областная газета" писала, что жители Первоуральска выбрали три общественные площадки для благоустройства в 2023 году. В конце прошлого года "Областная газета" писала, что приступят к крупномасштабной модернизации централизованной системы теплоснабжения.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.02.2022, 14:50 / Общество
В Свердловской области на 33 % возросло количество штрафов за нелегальный оборот алкоголя
24.02.2022, 14:44 / Общество
Николай Воронин стал почётным гражданином Свердловской области
24.02.2022, 14:12 / Общество
Жители Первоуральска смогут общаться с жилищно-коммунальными службами в соцсетях
24.02.2022, 13:54 / Общество
В Екатеринбурге на Уктусе ребёнок попал под колёса квадроцикла
24.02.2022, 13:40 / Общество
"Уральские авиалинии" приостановили полёты в 4 российских города