Жители Первоуральска смогут общаться с жилищно-коммунальными службами в соцсетях

Благодаря страничкам в соцсетях жилищно-коммунальные службы смогут оперативно реагировать на обращения и претензии горожан. Фото: Павел Ворожцов

В Первоуральске все муниципальные предприятия и подведомственные организации в сфере городского жилищно-коммунального хозяйства создали сообщества в социальных сетях. Тем самым они планируют наладить более эффективное взаимодействие с жителями городского округа.

В частности, публичные страницы во "ВКонтакте" по поручению главы Первоуральска начали вести Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа, ПМКУ "Городское хозяйство", ПМУП "ПО ЖКХ", ПМУП "Водоканал", ПМУП "ПЖКУ п. Динас". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Благодаря этому муниципальные предприятия смогут максимально полно информировать первоуральцев о своей деятельности, размещать в соцсетях актуальные новости и объявления, оперативно реагировать на обращения и претензии жителей. Ожидается, что такое взаимодействие положительно скажется на результатах работы представителей сферы ЖКХ.

16 февраля "Областная газета" писала, что жители Первоуральска выбрали три общественные площадки для благоустройства в 2023 году. В конце прошлого года "Областная газета" писала, что приступят к крупномасштабной модернизации централизованной системы теплоснабжения.