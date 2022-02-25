В Талицком ГО раздельный сбор отходов организовали на 265 контейнерных площадках

Контейнеры установлены в рамках в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Фото: Галина Соловьёва

В Талицком городском округе в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" установлены специальные баки для раздельного сбора отходов. Он организован на 265 контейнерных площадках.

Данная территория стала девятой в Восточном кластере Свердловской области, на которой отходы, заранее отсортированные жителями, вывозят отдельными мусоровозами. Об этом говорится на сайте регионального оператора ЕМУП "Спецавтобаза".

Благодаря установке специальных контейнеров возможность раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в Талицком ГО появилась у 40 тысяч человек.

22 февраля "Областная газета" писала, что с1 марта в России изменятся правила утилизации нескольких групп отходов. Бытовую технику и компьютерные запчасти будет запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры. А в конце декабря наше издание сообщало, что впосёлках Сосьва и Восточном установлены 80 новых евроконтейнеров. Ранее в этих населённых пунктах не было оборудованных мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Также мы рассказывали, что благодаря контейнерам для раздельного сбора отходов в детсадах и школах Каменска-Уральского можно станет сортировать мусор.