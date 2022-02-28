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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 февраля 2022, 11:50

Жителям Каменска-Уральского предлагают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

благоустройство

От активности граждан зависит дальнейшее благоустройство в Каменске-Уральском. Фото: Павел Ворожцов

В Каменске-Уральском выберут общественную территорию для благоустройства в следующем году. Рейтинговое голосование пройдёт в период с 15 апреля по 30 мая.

В списке значится восемь мест. Выбрать предлагается одно из них:

  • ул. Набережная (третий этап);
  • территория ДК "Металлург" (второй этап);
  • "Байновский сад" (второй этап);
  • парк за зданием бывшего клуба по ул. 2-й Рабочей, 97 (п. Силикатный);
  • парк в посёлке Северный;
  • сквер между домами по ул. Каменской, 97 и 101 (бульвар Славского);
  • территория "Театра драмы";
  • сквер у школы № 5, аллея по ул. Строителей.

Голосование будет проходить на Единой федеральной платформе, где исключена возможность накруток. Как отмечают в пресс-службе горадминистрации, от активности граждан зависит дальнейшее благоустройство в Каменске-Уральском.

Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" и муниципальной программы "Формирование городской среды на 2017–2024 гг." в муниципалитете благоустроят четыре общественных и две дворовых территории. Контракты на работы уже заключены.

Ранее "Областная газета" писала, что жители Каменска-Уральского выбирают место под стелу "Город трудовой доблести".

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Областная газета Свердловской области

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