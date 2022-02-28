Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 февраля 2022, 19:55

Жителей Екатеринбурга просят выбрать парк для благоустройства в 2023 году

благоустройство в парке

В списке значится Преображенский парк. Фото: Александр Зайцев

Жителям Екатеринбурга предстоит выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2023 году. Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая.

Выбрать горожанам предложат один из представленных ниже вариантов:

  • Преображенский парк (второй этап);
  • Сад имени Энгельса;
  • Парк имени Блюхера;
  • Парк 50-летия ВЛКСМ;
  • Летний парк "Уралмаш".

Отдать свой голос можно будет на Единой федеральной онлайн-платформе двумя способами: на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сегодня "Областная газета" писала, что в те же сроки в Каменске-Уральском будут выбирать общественную территорию для благоустройства в следующем году.

Читайте также:

Первоуральцам предложили выбрать территории для благоустройства в 2023 году.

Тагильчанам предложили выбрать общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в 2023 году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2022, 17:15 / Общество
В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП
01.03.2022, 16:57 / Общество
Врачам Красноуфимска вручили ключи от новых квартир
01.03.2022, 16:56 / Общество
Росавиация продлила до 8 марта приостановку работы некоторых аэропортов
01.03.2022, 16:21 / Экономика
В России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций
01.03.2022, 16:17 / Общество
В Свердловскую область приехали первые беженцы из Донбасса