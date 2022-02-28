Жителей Екатеринбурга просят выбрать парк для благоустройства в 2023 году

В списке значится Преображенский парк. Фото: Александр Зайцев

Жителям Екатеринбурга предстоит выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2023 году. Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая.

Выбрать горожанам предложат один из представленных ниже вариантов:

Преображенский парк (второй этап);

Сад имени Энгельса;

Парк имени Блюхера;

Парк 50-летия ВЛКСМ;

Летний парк "Уралмаш".

Отдать свой голос можно будет на Единой федеральной онлайн-платформе двумя способами: на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сегодня "Областная газета" писала, что в те же сроки в Каменске-Уральском будут выбирать общественную территорию для благоустройства в следующем году.

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