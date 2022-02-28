Жителей Екатеринбурга просят выбрать парк для благоустройства в 2023 году

Жителям Екатеринбурга предстоит выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2023 году. Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая.
Выбрать горожанам предложат один из представленных ниже вариантов:
- Преображенский парк (второй этап);
- Сад имени Энгельса;
- Парк имени Блюхера;
- Парк 50-летия ВЛКСМ;
- Летний парк "Уралмаш".
Отдать свой голос можно будет на Единой федеральной онлайн-платформе двумя способами: на портале Госуслуг и на сайте федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Сегодня "Областная газета" писала, что в те же сроки в Каменске-Уральском будут выбирать общественную территорию для благоустройства в следующем году.
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