В Екатеринбурге стартует голосование за концепцию развития набережной от Ткачей до Лыжников

Участок набережной, которую планируют благоустроить, активно застраивается. Фото: Александр Зайцев

Власти Екатеринбурга запустят новое голосование по благоустройству набережной реки Исети. Речь идёт о развитии участка от Ткачей до Лыжников.

Сегодня на официальном сайте горадминистрации появятся 7 концепций, представленных известными проектными организациями из Москвы, Екатеринбурга, а также международными бюро. Проголосовать за понравившийся вариант горожане смогут в период с 3 по 18 марта, сообщил главный архитектор уральской столицы Андрей Молоков на брифинге.

Он уточнил, что выбор екатеринбуржцев будет учтён при работе жюри. Победителя назовут в конце месяца. Он получит 2,6 млн рублей. Остальные шесть участников — по 500 тыс. рублей.

Ранее "Областная газета" публиковала финалистов конкурса: WOWHAUS (Москва); MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам); Консорциум "ARCHINFORM + KCAP" (Екатеринбург, Роттердам); Консорциум "TOBE + Openfabric" (Санкт-Петербург, Роттердам); Архитектурная группа АТОМ: АМ. ПРОЕКТУС + А-ГА + 8 ЛИНИЙ + LAP Landscape & Urban Design (Москва, Роттердам); Консорциум "ZARYA DEVELOPMENT + ХАБИТАТУМ ЛАБ + SCAPE + DEREVO PARK" (Санкт-Петербург, Москва); KPHB LLC KRNV architects (Москва).

"Администрация занимается комплексной системой развития набережной Екатеринбурга. Этот конкурс — ещё одна часть большой работы, которую мы проводим пока на таком концептуальном этапе", — сказал Молоков.