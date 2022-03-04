В Свердловской области расширят перечень льготников при подключении к газу

Ожидается, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90 % жилых домов. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному кабмину подготовить предложения по расширению перечня граждан, которые получат компенсацию при подключении домовладения к природному газу. Об этом глава региона заявил на совещании с руководством ПАО "Газпром".

Как уточнили в областном департаменте информполитики, министерству энергетики и ЖКХ, а также министерству соцполитики поручено продумать, каким образом этот перечень можно расширить. На сегодняшний день компенсацию до 70 тыс. рублей на подключение дома к газу могут получить семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего поколения, инвалиды.

На той же встрече Евгений Куйвашев и руководство "Газпрома" обсудили модернизацию ГРС в регионе. Ранее сообщалось, что обновлением газораспределительных станций Среднему Уралу поможет федеральный штаб.

По поручению президента России Владимира Путина с прошлого года в стране стартовала программа социальной газификации. По ней, если на территории населённого пункта уже проходит газовая труба, довести её до границы домовладения должен регоператор программы. При этом абсолютно бесплатно. Однако расходы по прокладке инфраструктуры на самом участке по-прежнему ложатся на его хозяина.

В конце января "Областная газета" писала, что в 2022 году Свердловская область получит 4 млрд рублей на догазификацию. Также мы сообщали, что разработан пообъектный план-график социальной газификации. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Кроме того, в конце декабря наше издание рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет.