Прокуратура заинтересовалась отключением холодной воды на Уралмаше

Оставшимся без ХВС гражданам организован подвоз воды. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с отключением холодной воды у некоторых жителей Уралмаша. Ограничения связаны с коммунальной аварией, которая произошла на перекрёстке улиц Индустрии и Калинина.

Установлено, что полностью без воды остались жильцы многоквартирных домов по адресам проспект Орджоникидзе, 16 (144 квартиры), улица Индустрии, 21 и 22 (36 и 138 квартир соответственно). Частичное отключение произошло в доме № 34 на Кировградской.

На место происшествия выезжал зампрокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Илья Щипанов. Он выяснил, что работы производят две аварийные бригады МУП "Водоканал", организован подвоз воды. Кроме того, приняты меры для осуществления адресной доставки воды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цистерны с водой расположены на улице Кировградская, 34 и во дворе дома № 18 на проспекте Орджоникидзе.

Надзорное ведомство устанавливает причины аварийной ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.