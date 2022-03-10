Прокуратура проверяет информацию о воде с неприятным запахом в свердловском посёлке

Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы воды. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура организовала проверку информации о предоставлении жителям посёлка Горноуральский (Пригородный район) холодной воды ненадлежащего качества. По предварительным данным, она имеет неприятный запах и непригодна для использования.

К проверочным мероприятиям привлечены сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Они возьмут пробы воды в жилых помещениях и в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами надлежащего качества. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.