Втык за собак

Животные очень ждут новых хозяев, но пристроить в добрые руки удаётся только треть всех отловленных собак на территориях. Фото: Павел Ворожцов

Месяц назад губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поручил уральским мэрам проконтролировать, как происходит отлов и содержание безнадзорных собак на территориях, и лично отчитаться перед ним. Автор этого материала, поговорив с главами и журналистами муниципальных СМИ, убедилась: проблема наконец-то начала решаться. В Красноуфимске расширяют действующий собачий приют, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге построят приюты с нуля, Ирбит и Камышлов сообща работают над проблемой, а Краснотурьинск заручился поддержкой области.

В Красноуфимске расширят собачий приют

Как сообщил красноуфимский портал «КСК66.ру», за проблему бродячих собак в городе власти взялись комплексно. В местной мэрии впервые заработал отдел благоустройства и экологии, который в том числе отвечает за ситуацию с безнадзорными животными. Отдел наладил контакт с местными зоозащитниками, разработал дорожную карту мероприятий, запустил информационную кампанию в соцсетях. Начальник отдела Лидия Кулькова рассказала «ОГ»:

– С привлечением народной дружины мы организовали мобильные бригады, они обошли город и провели поголовный подсчёт бездомных собак. Теперь всех их предстоит отловить.

Отловом и временным содержанием бродячих животных в Красноуфимске занимается предприниматель Дмитрий Петухов. По заявкам жителей (они принимаются в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), на сайте мэрии и пр.) он выезжает на место, отлавливает собак и помещает в приют. Там в течение месяца их кормят, лечат, ставят необходимые прививки, чипируют. Из муниципального бюджета на эту работу выделено 800 тысяч рублей.

После стерилизации и вакцинации животные готовы переехать в новую семью. Для этого через сайт «Красноуфимск Онлайн», социальные сети размещаются объявления об этих животных, чтобы их пристроить. Информация регулярно обновляется, уже пристроены 24 собаки. Сейчас в городе готовится благотворительная акция по сбору кормов для животных, к ней хотят привлечь образовательные организации. Такая помощь не повердит: в городе действует приют на 45 собак и в нём уже не хватает места.

– При отлове заманиваем собаку в клетку, временно усыпляем ветеринарным ружьём и отвозим в приют, – говорит Дмитрий. – С января отловлено 47 псов. Бывало, что и сами жители подкидывали собак в приют. Причём не только дворняжек, но и породистых – алабаев, хаски. Недавно коробку со щенками у приюта оставили. В среднем содержание одного животного в месяц обходится в 10 тысяч рублей.

Глава Красноуфимска Михаил Конев сообщил «ОГ», что действующий приют будет расширен. Мэрия уже нашла дополнительное здание, в нём можно разместить 60 животных. Сейчас в помещениях установлены новые двери и окна, отремонтирована система отопления. В новом приюте будет две зоны – тёплая и уличная, в той и другой появятся вольеры.

С обустройством приюта помогают горожане: по QR-коду жители вносят добровольные пожертвования на бюджетный счёт, открытый администрацией. Уже удалось собрать почти 50 тысяч рублей. По словам Михаила Конева, в ближайшее время эта сумма увеличится: ряд предпринимателей выразили намерение оказать помощь. Чиновники планируют через СМИ отчитаться перед населением за каждую копейку, сказал глава.

Сотрудники красноуфимского приюта кормят своих питомцев два раза в день кашей с мясом, чистят клетки, проветривают помещения и выводят животных на прогулку. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге построят приюты с нуля

Нижнетагильское информагентство «Между строк» сообщило, что глава города Владислав Пинаев поручил построить муниципальный приют для бездомных животных. Это будет модульное сооружение – с надёжным ограждением, закрытыми и открытыми вольерами, медкабинетом и карантинным помещением. Скорее всего, приют появится в нежилой зоне между районами Верхняя и Нижняя Черемшанка – там уже выбирают земельный участок. «В прошлом году стоимость подобных модулей составляла порядка 18 млн рублей. В этом году расчёты будут скорректированы с учётом актуальных цен», – цитирует «Между строк» замглавы города Егора Копысова.

Ежегодно на отлов и содержание бездомных собак Нижний Тагил получает областное пособие в сумме 8,5 млн рублей. Но найти организацию, которая выполняла бы эту задачу в полном объёме, тагильчанам не удавалось несколько лет. Сейчас практически в каждом районе города можно увидеть стаи бродячих животных.

– Проблему серьёзно осложняет специфика застройки. Очень много участков частного сектора. Здесь наряду с бездомными собаками на улице оказываются и домашние питомцы, которых хозяева отпускают погулять без присмотра. И каждое из этих животных представляет потенциальную опасность для человека, – комментируют в пресс-службе мэрии.

Новость о строительстве приюта тагильчан обрадовала. Постоянная читательница «ОГ», жительница города Татьяна Морозова высказала мнение:

– Слава богу, такое решение принято. Бродячих собак много в городе, с ними нужно что-то делать. И жалко их, и в то же время страшно – вдруг нападут?! Буквально недавно девятилетнего мальчика пёс покусал около школы на улице Тельмана. Ребёнок травмы получил. В приюте такие собаки хотя бы будут под присмотром.

В Екатеринбурге отлов безнадзорных собак поставлен, что называется, на поток. «Уральский рабочий» пишет, что за прошлый год в городе было отловлено 780 собак, из них 260 пристроены, 14 агрессивных остались в приюте, а 506 выпущены на улицу после необходимых санитарных процедур. Пока в уральской столице действует только один муниципальный приют – у ЕМУП «Спецавтобаза», но его явно недостаточно.

– В связи с ростом количества питомцев, которых в целях безопасности нельзя выпускать в окружающую среду, а эвтаназия животных без владельцев запрещена законом, необходимо строительство новых помещений, – заявила председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатерина Мурзина.

Сейчас комитет ищет подходящий земельный участок. По расчётам чиновников новый приют должен вмещать не менее 300 собак, чтобы закрыть проблему. О начале строительства пока не сообщается.

Ирбит и Камышлов решают проблему сообща

В Ирбите отловом и содержанием безнадзорных животных занимается компания «Эверест» из Камышлова, сообщил телеканал «НТС-Ирбит». Своего приюта у города нет, а бродячих собак предостаточно. По обращениям ирбитчан специалисты отлавливают этих собак и транспортируют в камышловский приют через ветстанцию.

– Только после обследования и разрешения ветстанции их можно везти на передержку. В приюте они проходят карантинную зону, где за ними наблюдают ветеринары. Потом они выходят оттуда, содержатся в приюте максимум месяц. Если животных не удаётся пристроить, их снова выпускают на улицу. Таков порядок, предусмотренный законодательством, – сказала Надежда Смирнова, замначальника отдела городского хозяйства мэрии Ирбита.

Дабы не умножать количество лохматых беспризорных, ирбитские власти договорились с камышловским «Эверестом» о длительном содержании отловленных собак. Ирбит же ищет здание под собачий приют, но уже на своей территории. Варианты есть, помещения будут отремонтированы, сообщил глава города Николай Юдин.

«Это важная инициатива, у нас много зоозащитников, которые постоянно подбирают бездомных животных и стараются пристроить. Но в одиночку им не справиться с проблемой», – цитирует «НТС-Ирбит» Татьяну Бубашвили, члена городского клуба собаководства.

Краснотурьинск обратился за помощью в правительство

В Краснотурьинске проблема бродячих собак стоит особенно остро, в городе насчитали 250 беспризорных псов, пишет портал «Вечерний Краснотурьинск». На содержание одной особи нужно 11 тысяч рублей, а областная субвенция на отлов и содержание животных, выделенная городу, составляет 1,4 млн рублей (этих денег хватает только на 127 собак).

Между тем случаи агрессивного поведения бродячих собак в городе участились. А своего приюта у Краснотурьинска нет, ближайший находится в 38 километрах – в Серове.

«В районе школы №17 бегает большая стая бездомных собак. Уже не первый день. Сегодня отводила детей в садик, бегали вокруг нас и рычали. Если бы не снегокат и объёмная одежда, то набросились бы на детей. Многие детки возвращаются домой самостоятельно, а собаки забегают на территорию садика и школьный двор. Могут напасть на детей», – рассказала порталу горожанка Зинаида Вундер.

– Мы направили в адрес губернатора Свердловской области письмо с полным анализом ситуации, расчётом дополнительной потребности финансирования на отлов собак без владельцев и содержание их в приюте, – сказал глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Как выяснила «ОГ», письмо мэрии в областном правительстве рассмотрели, городу выделено дополнительно почти 900 тысяч рублей на отлов и содержание безнадзорных животных. Информации о том, будут ли краснотурьинские власти организовывать свой муниципальный приют, пока нет.