Россияне смогут подавать заявку на подключение тепла, света и воды через портал госуслуг

На госуслугах появятся новые возможности — подавать заявку на подключение света, тепла и воды. Фото: Алексей Кунилов

Граждане и застройщики смогут подавать заявки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению и водоотведению через личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Один из них утверждает процедуру подачи заявки на техприсоединение к электросетям. Это коснётся граждан, которые строят дачные или жилые дома, и строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты. До этого всем приходилось обращаться в офис ресурсоснабжающей организации или заполнять заявку на её сайте. Теперь появляется дополнительная возможность сделать это через портал госуслуг. Заявитель получит все документы в личном кабинете.

Во втором подписанном документе – распоряжении правительства – речь идёт о процедуре техприсоединения к сетям тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Заявки начнут принимать через "единое окно". Его функцию будет выполнять портал госуслуг.