Гордума Екатеринбурга приняла обновлённые правила благоустройства города

По словам мэра Екатеринбурга, поправки прорабатывались несколько лет и в них постарались учесть все предложения граждан. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбургская гордума поддержала изменения в правила благоустройства уральской столицы, предложенные главой города Алексеем Орловым. Поправки позволят оперативнее ликвидировать брошенные автомобили и усилить муниципальный контроль благоустройства.

По словам мэра Екатеринбурга, поправки прорабатывались несколько лет и в них постарались учесть все предложения граждан. Обновлённые правила будут распространяться не только на муниципальные службы, но и на хозяйствующие субъекты всех форм собственности.

"Чистота, уют наших улиц и дворов – дело общее. И на острие борьбы за них – квартальные инспекторы. Надеюсь, что уже скоро они получат от областных законодателей дополнительные полномочия и будут привлекать нарушителей к административной ответственности за брошенный мусор и автомобиль во дворе, за испорченный фасад дома или газон", — прокомментировал изменения Алексей Орлов.

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев у себя в telegram-канале рассказал об основных изменениях, которые будут внесены в правила благоустройства. Среди них:

расширение муниципального мониторинга и контроля за благоустройством;

введение дополнительных требований при переустройстве инженерных сетей за счёт средств собственников;

включение понятия "брошенное транспортное средство";

ужесточение требований к содержанию стройплощадок, восстановлению зелёных насаждений и проведению земляных работ.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напомнили, что в случае обнаружения сломанных деревьев, скоплений мусора, автомобилей, которые припаркованы в неположенном месте, например, на тротуаре, и прочих нарушений, стоит обращаться к квартальному инспектору.