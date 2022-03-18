В Екатеринбурге устраняют коммунальную аварию на Старой Сортировке

Пробок на месте коммунальной аварии не зафиксировано. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге утром 18 марта произошла коммунальная авария. В результате холодная вода разлилась по улицам Расточной и Монтажников.

Сейчас на месте аварии на Старой Сортировке работают специалисты и техника. После устранения последствий они приступят к раскопочным работам.

"Порыв произошёл на трубопроводе диаметром 300 мм. Для устранения аварии необходимо проведение раскопочных работ. Специалисты и техника уже работают на месте, устраняют последствия. Отключений воды в домах нет", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал".