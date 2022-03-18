Мэр Екатеринбурга определил дату общегородского субботника

В рамках месячника чистоты пройдут субботники, во время которых все желающие смогут внести свой вклад в весеннюю уборку. Фото: Галина Соловьёва

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление "Об организации санитарной уборки в весенний период 2022 года". Месячник чистоты пройдёт с 28 марта по 30 апреля. На последний день следующего месяца назначен городской субботник.

В марте и апреле коммунальщики традиционно будут бороться с грязью, мусором и снегом.

"Генеральная уборка будет состоять из трёх основных этапов: финальная очистка улиц от снега, наледи, мусора и вывоз их на специальные полигоны; реставрация повреждённых зимой предметов муниципальной собственности: покраска и ремонт урн, скамеек, дорожных знаков, светофоров, ограждений; восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров, пострадавшего от капризов холодного времени года", — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что в прошлом году ощегородской субботник в Екатеринбурге был назначен на 24 апреля.