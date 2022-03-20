Евгений Куйвашев поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником

В своём поздравлении глава региона отметил, что благодаря работникам ЖКХ жизнь уральцев становится комфортнее, а бытовые вопросы решаются быстрее и легче. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье, 20 марта, в России отмечается день работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Свердловчан, которые трудятся в этой сфере, поздравил с праздником губернатор Евгений Куйвашев.

В своём поздравлении глава региона отметил, что благодаря работникам ЖКХ жизнь уральцев становится комфортнее, а бытовые вопросы решаются быстрее и легче. Евгений Куйвашев рассказал, что в прошлом году на Среднем Урале было отремонтировано более 1,4 тыс. многоквартирных домов, заменено свыше 1 тыс. лифтов. Кроме того, полмиллиарда рублей было потрачено на модернизацию и строительство коммунальной инфраструктуры.

Больших успехов в 2021 году удалось добиться и в реализации проектов по благоустройству территорий — всего 49 общественных территорий и 22 дворовые площадки. Также Свердловская область реализует проекты по благоустройству 8 общественных территорий, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Речь идёт о проектах в Сысерти, Верхотурье, Заречном, Верхнем Тагиле, Новоуральском городском округе, Верхней Пышме, Богдановиче и Красноуфимске.

"Мы видим существенные позитивные изменения в качестве работы предприятий бытового обслуживания и организаций, оказывающих коммунальные услуги населению. Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за добросовестный труд, весомый вклад в развитие экономики региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в вашей важной и ответственной работе", — передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.