В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица Владимира Букина

Новая улица проходит параллельно улице Академика Парина. Она станет важной транспортной артерией для строящихся кварталов. Фото: 2ГИС

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении названия ещё одной улице в Академическом. Она будет носить имя градостроителя и героя Великой Отечественной войны Владимира Букина.

Речь идёт о дороге протяжённостью около километра, которая проходит параллельно улице Академика Парина. Улица Владимира Букина станет важной транспортной артерией для строящихся кварталов восьмого района города, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Владимир Петрович Букин родился в 1922 году в Саратовской области. Призванный в 1940 году на военную службу, четыре года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Награждён орденом "Отечественной войны" первой степени и медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда".

После войны окончил Саратовский автодорожный институт, а с 1958 по 1987 год работал в должности зампредседателя, затем первого зампредседателя Свердловского горисполкома по вопросам капитального строительства. При его участии возведены крупные общественные здания в столице Урала, в том числе Театр кукол, киноконцертный театр "Космос", Дворец молодёжи, Дворец спорта, ТЮЗ, цирк, гостиницы "Юбилейная" и "Свердловск", рестораны "Космос" и "Малахит", кинотеатр "Салют".

Кроме того, он приложил много усилий, чтобы утвердить в Совете Министров СССР технический проект на строительство первой очереди свердловского метро. Умер в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет.

В 2000 году Владимир Букин был удостоен знака "За заслуги перед городом Екатеринбургом". В 2018 году стал почётным гражданином Свердловской области (посмертно).