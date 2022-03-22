Не два часа, а всего пять минут

Дорогу длиной 7,76 км построили за два года. Фото: "Коммунар"

Несколько десятилетий жители села Зубково Тугулымского района и деревни Ермаковой Слободо-Туринского района, расположенных по соседству, делали крюк в 150 километров, чтобы попасть из одного населённого пункта в другой: прямой дороги между ними не было никогда. Поэтому её открытие, сократившее время в пути с двух часов до пяти минут, стало для сельчан долгожданным подарком. Люди ездят друг к другу в гости, чаще наведываются к соседям за покупками, организуют совместные концерты и походы.

В ЗАГС – вслед за бульдозером

От Зубково до Ермаковой – чуть меньше восьми километров. До конца прошлого года их соединяла колеистая тропа, по которой ездили лишь самые смелые: уж больно велик был риск застрять на середине пути. Чаще всего люди предпочитали сделать крюк через Талицу или Тюмень.

– Я живу на окраине села, и раньше люди из других районов, и даже из Тюмени звонили, чтобы узнать, можно ли проехать, и если да, то на чём. Не перемело ли, не подтопило ли «дорогу»? – вспоминает жительница села Зубково, заведующая местным Домом культуры Марина Барбашина. – Мой сын выбрал в жёны девушку из Слободо-Туринского района. Чтобы привезти её в тугулымский ЗАГС напрямую, а не в объезд, нам пришлось покупать солярку, нанимать бульдозер и пробивать зимник. И таких историй у нас масса. У многих есть родственники и друзья в соседнем районе. Мы, например, ездим к пожилым родственникам каждые выходные.

О том, что дорога нужна, говорили и писали ещё в советские годы. С места дело сдвинулось несколько лет назад. Инициатором и двигателем проекта выступила начальник Зубковской сельской управы администрации Тугулымского городского округа Клавдия Любякина. Ежемесячно она писала о дороге в отчётах, направляла в различные инстанции десятки писем и обращений.

В 2018 году сельчане узнали, что долгожданный проект одобрили. При поддержке главы региона Евгения Куйвашева, министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, из областного бюджета были выделены средства на строительство. Цена проекта составила 457 миллионов рублей.

Дорога в кадре

В течение двух лет байкаловская компания «Мелиострой» прокладывала асфальтированный тракт через лесные массивы и болотистые места и возводила железобетонный мост через речушку Межницу.

– В работе были задействованы более 60 человек строительной бригады, большое количество тяжёлой строительной техники, автосамосвалов, – вспоминает начальник участка акционерного общества «Мелиострой» Николай Манзебур. – Отсыпали земляное полотно с заменой непригодных грунтов в основании объёмом свыше 270 тысяч кубометров.

Жители обоих населённых пунктов лично приходили курировать стройку, снимали фото и видео, в том числе с квадрокоптера. Материалов хватило на целый фильм. Его презентацию организовали в Зубковском Доме культуры в день открытия дороги – 18 ноября. В соцсетях ролик собрал 3,5 тысячи просмотров. Неплохо, с учётом того, что в Зубково живёт 370 человек, а в Ермаковой – 270.

КСТАТИ В январе о значимости дороги для жителей обоих районов, рассказал на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева главный редактор газеты "Коммунар" Михаил Жданов. "Люди ждали, разные запросы были, депутатские наказы и так далее,- обратился Михаил Жданов к Евгению Куйвашеву.- Так вот, от имени главы и от населения без всякого преувеличения большое вам спасибо. Я хорошо помню 29 сентября 2016-го года в Дагомысе, тогда я эти вопросы вам снова от имени администрации озвучил, вы сказали: «Вопросы решим». Вопросы решены".

Шопинг, концерты и репортажи

В день открытия дороги автомобилисты выстроились в длинную очередь, чтобы впервые прокатиться по ней. Сейчас на дороге, конечно, не такое оживлённое движение, но машин хватает.

– Дорога востребована. Мы больше не ломаем голову, как повидаться с родными. Садишься в машину и едешь в любую погоду, – рассказывает жительница деревни Ермаковой Любовь Антропова. – Значительно упростилась доставка товаров и услуг – теперь это быстрее и дешевле.

Зубковцы же, по их словам, открыли для себя новые магазины в Туринской Слободе и Байкалово и короткий путь в ирбитскую больницу, которая является межмуниципальным центром. Теперь до неё не 200 километров, а почти в два раза меньше.

Богаче стала и культурная жизнь сельчан.

– Коллективы художественной самодеятельности ездят друг к другу с концертами, – рассказывает Клавдия Любякина. – Ближайший такой концерт в Зубково состоялся в субботу. Организуем совместные походы и мероприятия на природе: недавно ходили в поход на границе двух районов.

С открытием дороги СМИ двух районов тоже стали чаще писать об интересных событиях, которые происходят у соседей. Например, в январе в газете «Коммунар» вышла целая полоса, посвящённая Зубковскому сельскому клубу.

Как рассказал глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов, новая автодорога упростила логистику не только для жителей, но и для бизнеса всего Восточного управленческого округа Свердловской области. Например, сельхозпроизводители из Зубково, Трошково и других населённых пунктов Тугулымского района могут сдавать свою продукцию не только в Талицу, но и на молокозавод в Туринской Слободе (что почти втрое сокращает транспортные расходы). Запустили поставки баллонного газа из Тугулымского района в Слободо-Туринский. Сейчас власти муниципалитетов рассматривают варианты расширения межмуниципального сотрудничества.