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23 марта 2022, 18:51

В Екатеринбурге выбрали концепцию развития набережной Исети

Концепт-арты набережной

Авторы проекта-победителя считают, что Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Фото: скриншот из видео с сайта конкурса riveriset.tilda.ws

В среду, 23 марта, были подведены итоги конкурса на лучшую концепцию развития набережной реки Исети в Екатеринбурге. Большинство членов жюри и горожан проголосовали за концепцию консорциума TOBE + Openfabric, предложенную архитекторами из Санкт-Петербурга и Роттердама.

Архитектурное бюро TOBE Architects было основано в 2017 году выпускником Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Андреем Кораблёвым, а бюро ландшафтной архитектуры Openfabric, которое базируется в Роттердаме и Милане, основал в 2011 году Франческо Гарофало. Обе команды создают пространства, в которых сочетаются естественная красота природы и строгие урбанистические формы.

Фото: скриншот из видео с сайта конкурса riveriset.tilda.ws

Авторы проекта-победителя считают, что Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности.

"Участок, расположенный в непосредственной близости от центра города, может стать оазисом биоразнообразия, перформативным парком по смягчению влияния на реку и зелёной инфраструктурой, сохраняющей природу для активных екатеринбуржцев", — сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Фото: скриншот из видео с сайта конкурса riveriset.tilda.ws

Согласно задумке архитекторов, набережная Исети будет поделена на 13 зон.

Фото: скриншот из видео с сайта конкурса riveriset.tilda.ws

Всего на конкурс было представлено 7 концепций от архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Роттердама. Онлайн-голосование за лучшую концепцию стартовало в начале марта 2022 года.

Полное видео с презентацией концепции развития набережной.

Областная газета Свердловской области

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