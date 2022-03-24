По второму кругу

Власти Каменского городского округа снова ищут инвестора для капремонта коммунальных сетей и обновления котельных на территории. Как сообщил «ОГ» глава муниципалитета Сергей БЕЛОУСОВ, предложение для бизнеса сформировано, в ближайшее время его разместят на портале госзакупок. Интерес к округу есть, подчеркнул он. В ближайшие пять лет в коммунальное хозяйство района планируется вложить почти 700 млн рублей.
В отопительный сезон – своими силами
В Каменском районе располагаются 65 сельских населённых пунктов, где проживает, в общей сложности, 27 тысяч человек. Проблема ЖКХ стоит для округа остро: износ сетей превысил 80 процентов сразу на всех территориях, и коммунальные аварии стали привычным делом (см.«ОГ» №61 от 08.04.2021). Прошлый год выдался особенно трудным: в муниципалитете сорвалось соглашение с инвестором (компанией «ТК Система»), который должен был вложить 200 млн рублей в реконструкцию сетей (ещё 300 млн планировали выделить областные власти. – Прим. авт.). Районной мэрии пришлось экстренно просить финансовой помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы вовремя войти в отопительный сезон (см. «ОГ» №100 от 05.06.2021). Глава региона пошёл навстречу и выделил району 32 млн рублей из резервного фонда.
Как выяснилось, на эти деньги местные коммунальщики заменили почти 26 километров сетей холодного водоснабжения: в сёлах Маминское, Новоисетское, Покровское, Рыбниковское, Колчедане, посёлках Первомайский и Мартюш.
«Старые трубы настолько гнилые, что их даже не демонтировали. Рядом прокладывали новые, с последующим переключением на них системы. Это позволило выполнить замену сети без отключения холодной воды потребителям», – описал работы журналист районной газеты «Пламя» Олег Руднев.
Ремонтом занималось каменское МУП «Тепловодоснабжение». Для предприятия с острым дефицитом кадров и оборудования это стало испытанием на прочность. Оперативные бригады буквально разрывались между населёнными пунктами, чтобы успеть всё сделать к отопительному сезону. Светлана Шварёва, журналист газеты «Пламя», сообщила, что специально для МУПа администрация района приобрела два автомобиля «Соболь», генератор, сварочный аппарат, несколько инструментов. Тем не менее работы завершились только в ноябре, хотя должны были в начале октября. И не все жители оказались к этому готовы.
– Сети водоснабжения, уложенные ещё в советские времена, проходят по центру улиц. Из-за ремонтов большая часть села была перекопана, что сильно раздражало население, – рассказал глава Колчеданской сельской администрации Владимир Лизунов.
С теплом – хорошо, а по воде – проблемы
Сейчас отопительный сезон в Каменском районе проходит без сбоев, констатирует замглавы администрации по вопросам ЖКХ Андрей Баранов. Это результат замены сетей ХВС в прошлом году и ремонта теплотрасс годом ранее.
– Небольшие порывы были, конечно: в посёлке Мартюш, селе Колчедан, деревне Белоносова. Но их оперативно устранили. Технологических нарушений нет – люди не оставались без воды и тепла дольше восьми часов, – сказал он.
В сельских администрациях утверждают, что зима прошла спокойно.
– У нас семь населённых пунктов, проживает 3,4 тысячи человек, 15 многоквартирных домов. Жалобы были только от частного сектора по водонапорным колонкам: их никто не менял почти 50 лет, и от низких температур они промерзали. По многоквартирным домам вопросов нет, нам ещё в 2020 году сделали ремонт тепловых сетей, жители сразу сказали, что в квартирах стало гораздо теплее, – поделилась глава Покровской сельской администрации Олеся Панченко.
– По холодной воде аварийные моменты были, вот на днях дома по улице Советской пришлось временно отключить из-за порывов. Но всё устранялось оперативно, серьёзных проблем не было. По теплу всё хорошо, ни аварий, ни жалоб от жителей. У нас четыре населённых пункта, включая самый крупный посёлок района – Мартюш, где больше 4 тысяч человек живёт. Люди видят, что есть подвижки по замене сетей. Но сделано, конечно, далеко не всё, – прокомментировал глава Бродовской сельской администрации Андрей Белич.
– На сетях у нас прошли ремонты, меняли трубы и ХВС, и ГВС. Но парочка порывов за зиму всё-таки была. Возможно, дело в котельной. Здание почти аварийное, внутри стоят котлы 1988 года выпуска, давление в системах «плавающее». Котельную нужно срочно менять, – сказал Вячеслав Заостровных, глава Рыбниковской сельской администрации.
Концессия – единственный выход
По данным районной мэрии, сейчас в округе требуют реконструкции как минимум 50 километров сетей – в сёлах Клевакинское, Позариха, Травянское, Черемхово и других. Нужно проектировать и строить новые котельные, а также очистные сооружения. По предварительным подсчётам на это требуется полмиллиарда рублей, но в местном бюджете – и без того дотационном – таких денег нет. На этот год на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в казне заложено всего 22,5 млн рублей. Власти не исключают, что часть средств с других муниципальных программ будет переброшена на коммуналку, но всё равно их недостаточно, чтобы решить проблему.
Осложняют ситуацию долги жителей за коммунальные услуги. Уровень собираемости средств с населения не превышает 85 процентов, задолженность перед МУП «Тепловодоснабжение» на данный момент составляет 40 млн рублей – ровно столько само МУП должно ресурсоснабжающим организациям.
Не обходится и без воровства. «150 тонн горячей воды (а это примерно 2,5 железнодорожной цистерны) за сутки незаконно разбирают из системы отопления жители Мартюша, – написала газета «Пламя». – Цистерна воды (60 тонн) в сутки исчезает из инженерных сетей в Рыбниковском. Разбирают горячую воду для своих бытовых нужд из систем отопления практически во всех населённых пунктах, где стоят многоквартирные жилые дома». Самовольные врезки в трубы сделаны много лет назад, их постепенно ликвидируют, но это вызывает возмущение у сельчан, привыкших пользоваться коммунальными благами бесплатно.
В администрации утверждают: единственный выход в сложившейся ситуации – заново передать сети в концессию (то есть ремонтировать и обслуживать их будет инвестор, при этом сами сети останутся в собственности муниципалитета. – Прим. авт.).
– Другого пути нет, собственными силами нам это не вытянуть, – говорит глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. – Иначе нам придётся большую часть бюджетных средств вкладывать в МУП, чтобы он проводил ремонт сетей и одновременно гасил задолженность за топливно-энергетические ресурсы.
Глава также сообщил, что из-за удорожания строительных материалов и большой протяжённости трубопроводов предварительная стоимость концессии составляет уже не 500 млн рублей, как было год назад, а 700 млн.
– На переговорах с потенциальными инвесторами мы честно проговаривали ситуацию. Интерес бизнеса к нашему округу есть. Надеемся, что на этот раз всё получится, – сказал Сергей Белоусов.
Что думают о ситуации областные власти
Как сообщил в разговоре с «ОГ» первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, в региональном правительстве о проблеме территории знают, и округ без поддержки не останется. Более подробную информацию дал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов:
– Чтобы увеличить шансы Каменского ГО на заключение концессии, сейчас рассматривается так называемый льготный вариант финансовой модели для будущего концессионера. При такой модели доля средств из областного бюджета будет значительно выше, чем доля собственно инвестора. О конкретных цифрах пока говорить не готов, вопрос решается.
Где в регионе сети переданы инвесторам
На сегодняшний день в Свердловской области действуют 50 концессионных соглашений в сфере ЖКХ: в Первоуральске, Кировграде, Ревде, Лесном, Реже, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и других округах. Общий объём инвестиций из областного бюджета и от частных инвесторов - 48 миллиардов рублей.
Срывов соглашений, за исключением Каменского района, в регионе не было. Сейчас прорабатываются концессии по объектам ЖКХ в Нижней Туре, Арамиле, Сысерти.