По второму кругу

Под землёй лежат трубы ещё с 1980-х годов, говорят коммунальщики. Они ржавые, все в трещинах – рассыпаются в руках. Фото: Павел Ворожцов

Власти Каменского городского округа снова ищут инвестора для капремонта коммунальных сетей и обновления котельных на территории. Как сообщил «ОГ» глава муниципалитета Сергей БЕЛОУСОВ, предложение для бизнеса сформировано, в ближайшее время его разместят на портале госзакупок. Интерес к округу есть, подчеркнул он. В ближайшие пять лет в коммунальное хозяйство района планируется вложить почти 700 млн рублей.

В отопительный сезон – своими силами

В Каменском районе располагаются 65 сельских населённых пунктов, где проживает, в общей сложности, 27 тысяч человек. Проблема ЖКХ стоит для округа остро: износ сетей превысил 80 процентов сразу на всех территориях, и коммунальные аварии стали привычным делом (см.«ОГ» №61 от 08.04.2021). Прошлый год выдался особенно трудным: в муниципалитете сорвалось соглашение с инвестором (компанией «ТК Система»), который должен был вложить 200 млн рублей в реконструкцию сетей (ещё 300 млн планировали выделить областные власти. – Прим. авт.). Районной мэрии пришлось экстренно просить финансовой помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы вовремя войти в отопительный сезон (см. «ОГ» №100 от 05.06.2021). Глава региона пошёл навстречу и выделил району 32 млн рублей из резервного фонда.

Как выяснилось, на эти деньги местные коммунальщики заменили почти 26 километров сетей холодного водоснабжения: в сёлах Маминское, Новоисетское, Покровское, Рыбниковское, Колчедане, посёлках Первомайский и Мартюш.

«Старые трубы настолько гнилые, что их даже не демонтировали. Рядом прокладывали новые, с последующим переключением на них системы. Это позволило выполнить замену сети без отключения холодной воды потребителям», – описал работы журналист районной газеты «Пламя» Олег Руднев.

Фото: Павел Ворожцов

Ремонтом занималось каменское МУП «Тепловодоснабжение». Для предприятия с острым дефицитом кадров и оборудования это стало испытанием на прочность. Оперативные бригады буквально разрывались между населёнными пунктами, чтобы успеть всё сделать к отопительному сезону. Светлана Шварёва, журналист газеты «Пламя», сообщила, что специально для МУПа администрация района приобрела два автомобиля «Соболь», генератор, сварочный аппарат, несколько инструментов. Тем не менее работы завершились только в ноябре, хотя должны были в начале октября. И не все жители оказались к этому готовы.

– Сети водоснабжения, уложенные ещё в советские времена, проходят по центру улиц. Из-за ремонтов большая часть села была перекопана, что сильно раздражало население, – рассказал глава Колчеданской сельской администрации Владимир Лизунов.

С теплом – хорошо, а по воде – проблемы

Сейчас отопительный сезон в Каменском районе проходит без сбоев, констатирует замглавы администрации по вопросам ЖКХ Андрей Баранов. Это результат замены сетей ХВС в прошлом году и ремонта теплотрасс годом ранее.

– Небольшие порывы были, конечно: в посёлке Мартюш, селе Колчедан, деревне Белоносова. Но их оперативно устранили. Технологических нарушений нет – люди не оставались без воды и тепла дольше восьми часов, – сказал он.

Фото: Павел Ворожцов

В сельских администрациях утверждают, что зима прошла спокойно.

– У нас семь населённых пунктов, проживает 3,4 тысячи человек, 15 многоквартирных домов. Жалобы были только от частного сектора по водонапорным колонкам: их никто не менял почти 50 лет, и от низких температур они промерзали. По многоквартирным домам вопросов нет, нам ещё в 2020 году сделали ремонт тепловых сетей, жители сразу сказали, что в квартирах стало гораздо теплее, – поделилась глава Покровской сельской администрации Олеся Панченко.

– По холодной воде аварийные моменты были, вот на днях дома по улице Советской пришлось временно отключить из-за порывов. Но всё устранялось оперативно, серьёзных проблем не было. По теплу всё хорошо, ни аварий, ни жалоб от жителей. У нас четыре населённых пункта, включая самый крупный посёлок района – Мартюш, где больше 4 тысяч человек живёт. Люди видят, что есть подвижки по замене сетей. Но сделано, конечно, далеко не всё, – прокомментировал глава Бродовской сельской администрации Андрей Белич.

– На сетях у нас прошли ремонты, меняли трубы и ХВС, и ГВС. Но парочка порывов за зиму всё-таки была. Возможно, дело в котельной. Здание почти аварийное, внутри стоят котлы 1988 года выпуска, давление в системах «плавающее». Котельную нужно срочно менять, – сказал Вячеслав Заостровных, глава Рыбниковской сельской администрации.

Концессия – единственный выход

По данным районной мэрии, сейчас в округе требуют реконструкции как минимум 50 километров сетей – в сёлах Клевакинское, Позариха, Травянское, Черемхово и других. Нужно проектировать и строить новые котельные, а также очистные сооружения. По предварительным подсчётам на это требуется полмиллиарда рублей, но в местном бюджете – и без того дотационном – таких денег нет. На этот год на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в казне заложено всего 22,5 млн рублей. Власти не исключают, что часть средств с других муниципальных программ будет переброшена на коммуналку, но всё равно их недостаточно, чтобы решить проблему.

Осложняют ситуацию долги жителей за коммунальные услуги. Уровень собираемости средств с населения не превышает 85 процентов, задолженность перед МУП «Тепловодоснабжение» на данный момент составляет 40 млн рублей – ровно столько само МУП должно ресурсоснабжающим организациям.

Не обходится и без воровства. «150 тонн горячей воды (а это примерно 2,5 железнодорожной цистерны) за сутки незаконно разбирают из системы отопления жители Мартюша, – написала газета «Пламя». – Цистерна воды (60 тонн) в сутки исчезает из инженерных сетей в Рыбниковском. Разбирают горячую воду для своих бытовых нужд из систем отопления практически во всех населённых пунктах, где стоят многоквартирные жилые дома». Самовольные врезки в трубы сделаны много лет назад, их постепенно ликвидируют, но это вызывает возмущение у сельчан, привыкших пользоваться коммунальными благами бесплатно.

В администрации утверждают: единственный выход в сложившейся ситуации – заново передать сети в концессию (то есть ремонтировать и обслуживать их будет инвестор, при этом сами сети останутся в собственности муниципалитета. – Прим. авт.).

– Другого пути нет, собственными силами нам это не вытянуть, – говорит глава Каменского городского округа Сергей Белоусов. – Иначе нам придётся большую часть бюджетных средств вкладывать в МУП, чтобы он проводил ремонт сетей и одновременно гасил задолженность за топливно-энергетические ресурсы.

Глава также сообщил, что из-за удорожания строительных материалов и большой протяжённости трубопроводов предварительная стоимость концессии составляет уже не 500 млн рублей, как было год назад, а 700 млн.

– На переговорах с потенциальными инвесторами мы честно проговаривали ситуацию. Интерес бизнеса к нашему округу есть. Надеемся, что на этот раз всё получится, – сказал Сергей Белоусов.