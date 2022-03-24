«ЭнергосбыТ Плюс» принимает показания счетчиков через голосового помощника «Алиса»

Фото: Галина Соловьева

ЭнергосбыТ Плюс организовал прием показаний счетчиков тепла, горячей воды и электричества с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса». Она принимает показания приборов учета с помощью бота «Светлана». Функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс». Далее следуйте инструкции голосового помощника:

назовите номер лицевого счета или телефона по запросу сервиса, чтобы идентифицировать себя; подтвердите адрес, на который зарегистрирован лицевой счет; выберете услугу: отопление, ГВС или электроэнергия; назовите соответствующие показания.

Информация сразу попадает в базу данных ЭнергосбыТ Плюс. Общение с Алисой дублируется текстом на экране гаджета. Возможно также вводить информацию с помощью клавиатуры вашего устройства.

Сервис работает круглосуточно и доступен для клиентов – физических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» Владимирского, Ивановского, Кировского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Свердловского, Удмуртского, Ульяновского филиалов и республик Марий Эл и Чувашии.

«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно расширяет дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: Личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте, чат-бот «Светлана» для решения текущих вопросов. Теперь с голосовым помощником «Алиса» передать показания счетчиков стало еще проще.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.