Власти ищут способ убрать с улиц и дворов брошенные автомашины

Такие «подснежники» мешают уборке и занимают место на парковке. Фото: Павел Ворожцов

В начале весны особенно хорошо заметны машины, всю зиму простоявшие на обочинах и во дворах без движения. Они занимают парковочное место, которых и без того в Екатеринбурге дефицит, и в целом портят облик города. В администрации уральской столицы задумались над законным способом избавления от автохлама. В тонкостях новых правил разбиралась журналист Татьяна БУРОВА.

– Выявлять такие автомобили должны автоинспекторы, участковые уполномоченные органов внутренних дел, сотрудники служб муниципалитетов, – объясняет юрист Дмитрий Новосёлов. – На практике этим никто не занимается. Местные власти кивают на полицию, та отговаривается загруженностью и неопределённостью законов.

Сложность в том, что автомобиль — это чья-то собственность. И никто, кроме владельца, не имеет права ею распорядиться. А хозяин по каким-то причинам не хочет или не может сдать автомашину в ремонт или на металлолом. Вот и стоит она на центральной улице или во дворе жилого дома и никто не смеет стронуть её с места.

– Оштрафовать автовладельца или эвакуировать авто мы можем только в случае нарушений правил дорожного движения, – объяснили в управлении ГИБДД по Екатеринбургу. – Если же в месте, где припаркован автомобиль, запрещающего знака нет, то нет и нарушений ПДД.

Брешь в законе

В общем, разрешено всё, что не запрещено. Эта формула мешает привлекать к ответственности и тех, кто годами держит автохлам во дворах. Правда, в Екатеринбурге пытаются эту брешь ликвидировать. Сейчас проходят утверждение новые Правила благоустройства территории. В них дано определение понятия «брошенное транспортное средство».

«Брошенное транспортное средство — транспортное средство (автомобиль, автобус, автопоезд, прицеп, мотоцикл, мопед, трактор, другая самоходная машина), обладающее одним или совокупностью следующих признаков: брошенное собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права собственности на него; имеет видимые технические неисправности (отсутствует один из конструктивных элементов — дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыша, крыло, шасси, двигатель), при которых его эксплуатация запрещается».

Авторы нововведений надеются, что такое уточнение позволит принимать меры воздействия к владельцам «раритетов». Правда, для этого нужно внести изменения в закон об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Иначе участковые уполномоченные полиции и квартальные Екатеринбурга смогут лишь взывать к совести владельцев автохлама.

– Полномочий у квартальных пока не прибавилось, – говорит заместитель директора Службы заказчика Чкаловского района города Андрей Коновалов. – Этот вопрос находится в стадии решения.

А вот лазеек для нарушителей предостаточно. Возьмем парковку авто на пешеходных дорожках и газонах. Квартальные строго следят за этим, выявляют факты, составляют протоколы, отправляют на административную комиссию. Штраф для физических лиц от трёх до пяти тысяч рублей, для юридических — до ста тысяч. Наказание, по словам Андрея Коновалова, действенное. Те, кто раз попал в поле зрения, повторных нарушений не допускают. Но вот с газонами проблема: не все они имеют такой статус. За парковку на газоне, который газоном официально не является, автовладелец ответственности не несёт. Тут уж порядок должны навести жильцы, УК и ТСЖ.

Приходится объезжать

Автохлам в зимние месяцы особенно мешает уборке улиц. Муниципальные власти и подразделения ГИБДД регулярно оповещают автовладельцев о предстоящих работах, на это время машины рекомендуют убрать с обочин, устанавливают временные знаки, запрещающие парковку. Но…

– Но большинство вообще не реагирует на объявления и временные знаки, – говорит начальник участка по содержанию улично-дорожной сети Дорожно-эксплуатационного участка Кировского района Екатеринбурга Алик Хужин. – Даже там, где установлены стационарные знаки, запрещающие парковку, всё равно оставляют авто. Но в этом случае машину хотя бы можно увезти на штрафстоянку. А вот авто, припаркованные под временными знаками, трогать нельзя.

Как дорожники поступают в таких случаях? Просят ГИБДД «пробить» телефон владельца, звонят, но не все отвечают, а тем более приходят и отгоняют машину, да и брошенный автомобиль чаще всего не на ходу. По словам Алика Хужина, надо установить на всех улицах постоянные знаки, запрещающие парковку в определённые дни и часы. Тогда ДЭУ сможет на это время заказать патрульную машину ГИБДД и эвакуаторы, и оставленные машины на законных основаниях отправятся на штрафстоянку.

Ну а пока водители громоздкой снегоуборочной техники вынуждены выписывать на дорогах Екатеринбурга и других крупных уральских городов сложные фигуры, объезжая припаркованные вдоль тротуаров и в парковочных карманах авто. Оставляя неубранные сугробы и наледь.

ИНСТРУКЦИЯ Как убрать со двора брошенную или бесхозную машину Подать заявления: – в подразделение полиции своего района лично или через сайт – мвд.рф – в ГИБДД через сайт – gibdd.ru – в администрацию города или района. В заявлении следует указать адрес двора и описать место, где длительное время стоит без движения транспортное средство, его марку, модель, госномер, цвет. Описать состояние ТС: целое или разбитое, имеются колеса или нет и т.п. Не забудьте подчеркнуть, что данное транспортное средство затрудняет движение пешеходов и автомобилей, оно может находиться в розыске, быть использовано для противоправных целей и террористических актов. Примечание. Лучше отправить жалобы по всем адресам. Чем больше заявлений, тем выше шансы, что последует реакция. Если через месяц ничего не произошло, то необходимо повторить подачу заявлений. Можно подключить к решению проблемы депутата, выбранного от вашей территории.