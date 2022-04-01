Евгений Куйвашев предложил применять дополнительные льготы для газификации жилья

Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня выступил на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. Его провела председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Глава региона предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот для газификации жилья. Это поддержит людей при покупке оборудования для проведения газа внутри домовладений.

"В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Ещё в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан, размер компенсации может достигать 80%. Всего на меры социальной поддержки в рамках догазификации в областном бюджете на этот год предусмотрено 113 миллионов рублей. Прорабатываем варианты увеличения предельного размера компенсации, а также расширения перечня её получателей. Например, планируем оказывать финансовую помощь врачам и учителям, работающим в сельской местности. Предлагаем рассмотреть аналогичную возможность и на федеральном уровне", – сообщил Евгений Куйвашев на заседании.

Напомним, что сейчас до границ домовладений газ подводят бесплатно. За оборудование внутри участка хозяин должен платить сам. По словам губернатора, в Свердловской области в среднем это стоит около 150 тысяч рублей.

Евгений Куйвашев проинформировал о создании регионального штаба по развитию газификации, который он возглавил. Определён регоператор - АО "ГАЗЭКС". На региональном уровне принят законопроет о снижении (с 2,2% до 1,1%) в 2 раза ставки налога на имущество организаций, подводящих газ к жилым домам. До конца этого года планируется газифицировать более 31 тысячи домов. Подано более 30 тысяч заявок на догазификацию, заключено 10,5 тысяч договоров. Газ подан в 1,5 тысячи домов.

Фото: из презентации с выступления губернатора

Глава региона также рассказал, что уровень газификации в области сейчас составляет более 77%. К 2030 году уровень потенциальной газификации составит чуть более 90%, потребление "голубого топлива" увеличится с 17 до 19 млрд куб. м.

"Среди основных мероприятий по повышению газификации отмечу строительство сетей газоснабжения. В текущем году на эти цели предусмотрено 435 млн рублей", - рассказал Евгений Куйвашев.

Валентина Матвиенко поддержала предложение губернатора Свердловской области. Она отметила, что Евгений Владимирович лично занимается вопросами газификации в регионе, и это чувствуется.