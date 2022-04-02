Екатеринбуржцев попросили не парковаться вдоль дорог из-за уборки снега

В Екатеринбурге второй день идёт снегопад. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в выходные продолжится снегопад. Сотрудники Госавтоинспекции помогают обеспечить безопасность дорожного движения при очистке проезжей части от снега. Горожан призывают не парковаться вдоль дорог.

"Дорожными службами работы по содержанию дорог ведутся в штатном режиме и находятся на особом контроле у сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция убедительно обращается к автолюбителям не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники, осуществлять парковку в строго установленных местах", — говорится в обращении УГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что накануне МЧС предупредило свердловчан о снегопаде и гололедице 2 апреля. Непогода может вызвать осложнения на дороге, поэтому как автомобилистам, так и пешеходам следует быть особенно внимательными. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких манёвров на дороге и соблюдать дистанцию.