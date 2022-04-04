Средний Урал вновь вошёл в число регионов с самым высоким качеством городской среды

19 свердловских городов получили выше 180 баллов. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область вновь вошла в топ-20 субъектов России с самым высоким индексом качества городской среды. По итогам 2021 года, уровень благоустройства городов региона составил 186 баллов, что на два пункта выше среднероссийского значения.

Доля территорий с комфортной средой составила 125% от плана. Список населённых пунктов с благоприятной средой по отношению к предыдущему периоду пополнился ещё пятью территориями. К настоящему времени он включает в себя 19 городов – 126,7% от плана, сообщает областной департамент информполитики.

"В уральских городах появляются красивые парки, скверы, многофункциональные спортивные и детские площадки. Проводится освещение и озеленение, повышается доступность городской среды для маломобильных жителей и многое другое. И всё это, несомненно, приведёт к тому, что со временем каждый уралец с гордостью сможет сказать: мой город – лучший", – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, индекс качества городской среды ежегодно рассчитывается Минстроем РФ и служит инструментом оценки потенциала развития российских городов. Он измеряется в баллах – максимум равен 360 баллам. Комфортная городская среда – выше 180 баллов.

На Среднем Урале по итогам прошлого года в указанную категорию вошли города: Лесной, Среднеуральск, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Екатеринбург, Невьянск, Новоуральск, Кировград, Реж, Североуральск, Каменск-Уральский, Берёзовский, Верхняя Пышма, Богданович, а также новички – Заречный, Михайловск, Ирбит, Верхний Тагил и Верхотурье.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловским территориям выделили более 125 миллионов рублей на газификацию и благоустройство.

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