По качеству городской среды Средний Урал сравнялся с Севастополем

За год индекс качества городской среды в Екатеринбурге увеличился со 194 до 203 баллов. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область вновь вошла в двадцатку российских регионов с самым высоким индексом качества городской среды. А Екатеринбург стал седьмым среди наиболее комфортных для жизни городов-миллионников — по этому показателю уральская столица обогнала соседние Челябинск и Пермь.

Министерство строительства и ЖКХ РФ подвело ежегодные итоги, оценив качество жизни в городах. По данным Минстроя, уровень благоустройства городов Свердловской области составил 186 баллов, что на два пункта выше среднероссийского значения. Столько же набрал Севастополь.

На Среднем Урале доля территорий с комфортной средой увеличилась с 30 до 40 процентов, а список населённых пунктов с благоприятной средой пополнился ещё пятью малыми городами – Заречным, Михайловском, Ирбитом, Верхним Тагилом и Верхотурьем – и на сегодняшний день включает в себя 19 муниципалитетов. Наряду с перечисленными территориями это Лесной, Среднеуральск, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Екатеринбург, Невьянск, Новоуральск, Кировград, Реж, Североуральск, Каменск-Уральский, Берёзовский, Верхняя Пышма и Богданович.

– В уральских городах появляются красивые парки, скверы, многофункциональные спортивные и детские площадки. Проводится освещение и озеленение, повышается доступность городской среды для маломобильных жителей и многое другое. И всё это, несомненно, приведёт к тому, что со временем каждый уралец с гордостью сможет сказать: мой город – лучший, – так прокомментировал федеральный рейтинг министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По итогам прошлого года Екатеринбург вошёл в топ-7 самых комфортных для жизни городов-миллионников с индексом в 203 балла. Из мегаполисов Уральского федерального округа он стал единственным. В списке также Москва (293 балла), Санкт-Петербург (256), Казань (210), Нижний Новгород (209), Ростов-на-Дону (208) и Уфа (204). Оценка качества жизни проводилась Минстроем РФ по 36 критериям в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В их числе – улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, благоустройство и другие.

По словам архитектора и урбаниста Никиты Шалагина, за последние несколько лет качество городской среды в Екатеринбурге и Свердловской области выросло многократно. Он отметил, что в населённых пунктах появилось большое число благоустроенных площадок, где местные жители могут отдохнуть с комфортом. Например, это набережная реки Ольховки в уральской столице и береговая полоса Верхне-Тагильского пруда.

– Эти водоёмы почистили от мусора, сделали пешеходные дорожки вдоль них, поставили скамейки и провели освещение. Сейчас там гуляет много родителей с детьми, потому что теперь это безопасно. То же самое можно сказать и о жилой застройке: девелоперы досконально продумывают свои проекты так, чтобы наполнить придомовую территорию зонами для отдыха и прогулок, – заключил эксперт.

Напомним, индекс качества городской среды ежегодно рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и служит для оценки потенциала развития городов. Он измеряется в баллах и оценивается по 36 критериям. При расчёте Индекса все города делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Максимум, который может набрать каждый город, равен 360 баллам. Комфортной городская среда считается, если это значение составляет выше 180 баллов.