Глава Екатеринбурга утвердил проект по благоустройству набережной Исети

Реализация проекта станет очередным шагом к созданию единого вело-пешеходного маршрута. Фото: проект благоустройства, опубликованный Алексеем Орловым

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории, предназначенной для благоустройства набережной реки Исети. Речь идёт об участке от улицы Щорса до переулка Базового.

В своём telegram-канале градоначальник заявил: "Исеть содержит в себе огромный рекреационный потенциал. Потенциал весьма ценный – в городе очень велик спрос на зелёные уголки, территории отдыха". Он подчеркнул, что начинается освоение набережной – там, где до сих пор был дикий кустарник, возникнут новые территории отдыха.

В пресс-службе мэрии также уточнили, что территория площадью более 29 гектаров станет комфортным общественным пространством, соответствующим современным стандартам дизайна и урбанистики. Вдоль главной водной артерии уральской столицы появятся 3-метровые тротуары и 6-метровые велосипедные дорожки.

Фото: проект благоустройства, опубликованный Алексеем Орловым

Ожидается, что преобразование набережной пройдёт в три этапа. Начиная с последовательного развития левого и правого берегов Исети (от ул. Щорса до границы парка имени Маяковского) и завершая благоустройством участка от ул. Циолковского до пер. Базового.

Добавим, реализация проекта станет очередным шагом к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдёт по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяжённость одной из крупнейших прогулочных зон в России и Европе составит около 42 километров.

Напомним, 23 марта были подведены итоги конкурса на лучшую концепцию развития набережной реки Исети. Большинство членов жюри и горожан проголосовали за концепцию консорциума TOBE + Openfabric, предложенную архитекторами из Санкт-Петербурга и Роттердама. Подробнее с ней можно ознакомиться тут.