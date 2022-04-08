Переходим к водным процедурам

За смену специалистам удается промыть до 100 метров канализационных сетей. Фото: Павел Ворожцов

«Пехотинское море» никуда не денется, а вот от луж на Шефской коммунальщики застраховались. В Екатеринбурге проводятся работы по очистке и промывке ливневой канализации. Специалисты показали, как они готовят сеть к сезону, и рассказали, где во время дождей придется опять плавать.

– На сегодняшний день у нас в парке имеется техника трех видов — это канало-промывочная, насосная и комбинированная машина, которая эти два механизма соединяет, — рассказал начальник производственно-технического отдела муниципального предприятия ВОИС (водоотведение и искусственные сооружения) Дмитрий Боронин.

Сейчас на улице Хрустальной работают два автомобиля. Технически все проходит так: гидродинамический канал промывочной машины запускает под давлением воду и вымывает грязь, а насосная машина эту грязь в себя принимает и вывозит на утилизацию.

Специалисты говорят, что процесс очистки ливневой канализации в Екатеринбурге с марта не останавливается. Есть и дневные, и ночные смены, в каждой по два-три звена. За смену обычно промывают от 50 до 100 метров.

Протяженность сетей в Екатеринбурге составляет 465 километров. Это как магистральные сети, так и поперечные. За зимний период, как правило, очищают 5–6 километров сетей в месяц. В летний – до 10 километров. За год эта цифра доходит до 95–100 километров. Ежегодно на содержание ливневой канализации из бюджета выделяют 10 млн рублей.

– Конечно, за один год мы не можем промыть все сети, но сложные участки моем чаще. Один колодец мы промываем раз в пять лет. Перед сезоном обильного таяния снега мы проводим мероприятия по низким местам. Каждый год мы их мониторим. В среднем это 300 адресов, где образовываются котловины. До снеготаяния отливаем дождеприемные устройства и предотвращаем тем самым подтопления, – добавил Боронин.

Проблемный участок, хорошо знакомый всем автомобилистам Екатеринбурга – на улице Шефской, в этом году подтапливать ливнями больше не должно. По словам специалистов, огромные лужи скапливались из-за застройщика на улице Владивостокской, там кто-то завалил смотровой колодец, и это не давало воде уходить. Сеть расположена в частном секторе, поэтому коммунальщики долго искали засыпанный колодец, но сейчас проблема решена. Правда, наказать нарушителя не смогли.

А вот всем известное «Пехотинское море», как называют огромную лужу на улице Пехотинцев у винного комбината, так и останется. На этом участке просто нет ливневой канализации совсем, воде некуда уходить, ближайшая сеть расположена на улице Халтурина.