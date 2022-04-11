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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 апреля 2022, 14:46

Объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме

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Опрессовки будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские энергетики начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. Утверждён график проведения опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме. 

В указанных городах гидравлические испытания теплосетей пройдут в четыре этапа:

  • первый этап — с 17 по 20 мая;
  • второй этап — с 7 по 10 июня;
  • третий этап — с 19 по 22 июля;
  • четвёртый этап — с 9 по 12 августа.

Испытания трубопроводов состоятся от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

В пресс-службе филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" также опубликовали график ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

  • Среднеуральской ГРЭС —  с 6 по 19 августа;
  • Ново-Свердловской ТЭЦ — с 4 по 17 июля.

"Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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