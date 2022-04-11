Объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме

Опрессовки будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские энергетики начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. Утверждён график проведения опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме.

В указанных городах гидравлические испытания теплосетей пройдут в четыре этапа:

первый этап — с 17 по 20 мая;

второй этап — с 7 по 10 июня;

третий этап — с 19 по 22 июля;

четвёртый этап — с 9 по 12 августа.

Испытания трубопроводов состоятся от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

В пресс-службе филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" также опубликовали график ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

Среднеуральской ГРЭС — с 6 по 19 августа;

Ново-Свердловской ТЭЦ — с 4 по 17 июля.

"Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники", — говорится в сообщении.