Укрощение строптивой: на Среднем Урале готовы встретить большую воду

Каждую весну уральские спасатели тренируются на учениях, чтобы быть готовыми к реальным ЧС. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области вот-вот начнётся паводок. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, уровень воды в уральских водоёмах растёт. В ближайшие дни ото льда освободятся реки Исеть, Уфа и Пышма, разрушение ледяного покрова наблюдается на реках Чусовая, Ница, Сосьва. По прогнозам спасателей, в 13 муниципалитетах возможно подтопление жилых домов и земельных участков. Необходимые меры безопасности приняты, ситуацию с паводком контролирует глава региона Евгений Куйвашев.

От паводка могут пострадать территории в Туринском, Ирбитском, Верхотурском, Тавдинском, Байкаловском районах, вблизи Верхотурья, Нижнего Тагила, Полевского, Каменска-Уральского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для ликвидации возможных происшествий сформирована группировка из 11 тысяч спасателей и 4 тысяч единиц спецтехники. В регионе закрыты все ледовые переправы, действовавшие в зимний период. На Верхне-Макаровском водохранилище уже прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий паводка, в них задействовали вертолёт Ми-8 МЧС России.

- Практические тренировки необходимы. Все службы должны работать как единое целое, тогда помощь будет оказана людям качественно и своевременно, - сказал замначальника отдела защиты населения и территорий от ЧС Максим Мошкин.

По поручению губернатора для жителей, которые могут пострадать от паводка, подготовлены запасы продовольствия. В областном Минагропроме сообщили, что их объём превысит 20 тонн. Также зарезервированы лекарственные средства для оказания медпомощи.

Безопасность паводка во многом зависит от исправности плотин на водоёмах, говорят в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. На этот год на ремонт гидротехнических сооружений выделено более 100 млн рублей, озвучил замминистра Антон Сафронов. В Каменске-Уральском уже начались ремонтные работы на Волковской плотине - старейшей в регионе.

Старейшая в регионе

В Каменске-Уральском до 20 сентября приостановлено движение по Волковской плотине. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, гидроузел встал на капитальный ремонт. Как выяснила «ОГ», прохождению весеннего паводка ремонтные работы не помешают.

Волковскую плотину построили в 1939 году для Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого комбината. Сегодня это старейшее гидротехническое сооружение в Свердловской области, сделанное из бетона. Размеры плотины впечатляют: длина – 160 метров, высота – 25.

Задача гидроузла – поддерживать уровень воды в Волковском водохранилище (14 млн кубометров). Как пишет портал «Новый Каменск», это необходимо для бесперебойной работы береговой насосной станции, которая качает воду для производственных нужд ТЭЦ и завода. Плюс ко всему плотина вырабатывает электроэнергию для жителей Красногорского района города (там проживают 86 тысяч человек).

По телу плотины проходит мост, где ездит транспорт и ходят люди. Остановки на мосту запрещены: плотина является стратегически важным объектом и строго охраняется. Последний раз гидроузел и мостовой переход ремонтировались полвека назад, за это время автомобильный трафик в городе серьезно вырос и нагрузка на плотину увеличилась. И только в 2015 году прокурорская проверка установила: сооружение имеет повреждения, а часть конструкций – и вовсе в аварийном состоянии. И капремонт плотине срочно необходим.

В «ледовом поясе»

С 2016 года, как только Красногорская ТЭЦ вошла в состав компании РУСАЛ, на Волковском гидроузле начались ремонтные работы. Но они касались исключительно тела самой плотины (подводной и надводной части). Как сообщил начальник котлотурбинного цеха ДОП (дирекции по обеспечению производства, в чьем ведении находится плотина) Вадим Ефимов, были капитально отремонтированы бетонные поверхности и рабочие затворы. С правой стороны гидроузла, у нижнего бьефа (место примыкания водоёма к плотине. – Прим. авт.) установили специальный «ледовый пояс» – он исключает разрушение бетона в зоне водораздела. Работы продолжались до 2019 года, движение по плотине не останавливалось.

В 2021 году строители приступили к ремонту моста на гидроузле, и движение транспорта пришлось закрыть на 4,5 месяца, с середины июля до конца ноября. «Основные работы связаны с пешеходной частью моста. Бетонное покрытие снято, идет усиление несущих балок, скоро появятся отбойники, отделяющие проезжую часть от пешеходной», – рассказывал журналист портала «Виртуальный Каменск» Андрей Васильев. После ремонта движение по мосту запустили, но только по одной полосе.

Нынче плотину снова закрыли на капремонт – на этот раз на полгода. Как пишет журналист «Коммерсанта» Михаил Мананников, «заканчиваются работы по усилению несущих балок моста, обустройство асфальтового покрытия пешеходных зон, ремонт подводной части плотины».

– Это завершающий этап большой реконструкции. Обе части Волковской плотины – автомобильная и пешеходная – наконец-то будут соответствовать всем требованиям безопасности, – сказал директор по обеспечению производства Уральского алюминиевого завода Евгений Соломеин.

Вода на Волковской плотине падает с высоты 17 метров, ширина водного потока – 2,5 километра. Фото: редакция портала «Виртуальный Каменск»

Это уже на века

На закрытие движения по плотине каменцы реагируют спокойно. Результат того стоит, говорят они.

– Волковскую плотину посещают туристы, рядом с ней находится природный памятник – Шаровые вулканические лавы. Они являются доказательством того, что миллионы лет назад на месте Каменска-Уральского простиралось море, а глубина его доходила до трёх километров. С этого года у нас стартуют речные прогулки на катере по реке Исеть – как раз к плотине и этому памятнику. Место там живописное, широкий разлив реки, и обновлённая плотина только украсит картину, – поделилась специалист городского Центра развития туризма Ирина Васильева.

– Каждый раз, бывая у плотины, любуешься гладью реки с одной стороны и рёвом – с другой! Мощный поток, эффектное сооружение. Другие плотины – «детский сад» по сравнению с нашей. И очень хорошо, что такой гидроузел так тщательно ремонтируют. Это уже на века, – высказалась горожанка Анастасия Макарова.

Инвестиции РУСАла в капремонт Волковской плотины составят почти 140 млн рублей. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов заверил, что реконструкция гидроузла не повлияет на паводковую ситуацию. «В нашем городе самыми крупными ГТС традиционно являются плотина через Каменку и Волковская плотина. Объекты к приёму паводковых вод, которые пойдут с середины апреля, готовы», – цитирует главу пресс-служба мэрии.

Где ещё восстановлены плотины С 2012 года в ремонт гидротехнических сооружений Свердловской области вложено почти 3 млрд рублей. Отремонтированы плотины в Ачитском, Нижнесергинском и Красноуфимском районах, Бисерти, Нижней Салде, Богдановиче, Полевском, Ревде и других округах. Идёт реконструкция ГТС в Верхней Туре и Верхних Сергах. С этого года стартуют ремонты плотин в Нижнем Тагиле, Полевском и Екатеринбурге (на реке Тёплой у посёлка Горный Щит).

Печальный опыт Летом 2020 года в Нижних Сергах из-за обильных дождей резко поднялась вода в реках. Старые мосты и дамбы не выдержали напора стихии. От наводнения пострадали 63 жилых дома и социальные объекты, несколько семей вообще остались без крова. На территории ввели режим ЧС, он был снят только в середине ноября. На помощь людям и восстановление инфраструктуры ушло более 100 млн рублей.

Летом 2021 года большая вода прорвала каскад дамб в Горноуральском ГО, подтопленными оказались 20 жилых домов и 74 огорода. Паводок увеличил сброс воды на Исинской и Верхнесалдинской плотинах, в Верхней Салде затопило 50 домов, в Нижней Салде – 32. Более 100 человек пришлось эвакуировать. Режим ЧС был введён во всех трёх округах. На восстановительные работы ушло более 50 млн рублей.