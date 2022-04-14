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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 апреля 2022, 17:41

Владимир Якушев заявил о наращивании темпа модернизации ЖКХ

Владимир Якушев

С привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов на Урале реализуется 31 проект. Фото: сайт полпредства президента РФ в УрФО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по развитию регионов. По его словам, несмотря на введённые в отношении России санкции, уральские регионы продолжают наращивать темп модернизации коммунальной инфраструктуры.

В ходе заседания обсуждались проекты, подразумевающие строительство детсадов, школ, дорожной и инженерной инфраструктуры. Также речь шла о выполнении проектов с использованием средств Фонда национального благосостояния и инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Несмотря на санкционное давление, регионы России наращивают темп модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов нового инфраструктурного меню. Это эффективный инструмент, который ускорит решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и поможет создать комфортные условия для жизни", — сказал Владимир Якушев.

Как сообщается на сайте полпредства в УрФО, с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов на Урале реализуется 31 проект. При этом ещё на 25 проектов по модернизации коммунальных сетей предусмотрены деньги в Фонде национального благосостояния.

Областная газета Свердловской области

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