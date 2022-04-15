В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства – 2023

К голосованию допущены граждане от 14 лет. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня по всей России, в том числе в Свердловской области, стартовало рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства 2023 года. Оно продлится до 30 мая включительно.

В списке региональных участников голосования – 55 свердловских муниципалитетов. В 49 из них жителям предстоит выбрать для благоустройства конкретные площадки, в оставшихся – определиться с дизайн-проектами отобранных ранее объектов.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, от того, как выглядят наши города, насколько хорошо и удобно в них организовано пространство, "зависит настрой людей на работу, на отдых и на саму жизнь". Он подчеркнул, что "сейчас у жителей есть возможность самим решать, как должна быть преобразована близкая им общественная территория".

Отдать свой голос можно на странице проекта, а также на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование". Свердловчане также могут обратиться за помощью к волонтёрам акции. Добровольцы будут работать в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

По данным департамента информполитики региона, жителей Екатеринбурга волонтёры будут ждать в ТРЦ "Фан-Фан", "Пассаж", "Гринвич", "Академический", ТРК "Омега", а также в Летнем парке "Уралмаш", Преображенском парке, в парке им. 50-летия ВЛКСМ, в Саду имени Энгельса и парке имени Блюхера.

В Нижнем Тагиле добровольцы встретят горожан в торговых центрах "Александровский пассаж", "DEPO", "Феникс", ТРЦ "Кит", гипермаркете "Лента" и во Дворце национальных культур по ул. Кольцова.

Добавим, в целом по России на выбор жителей представлено порядка 5000 объектов.