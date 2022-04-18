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Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 апреля 2022, 10:31

Более 1 400 тагильчан остались без электричества из-за долгов

свет

Отключение электроснабжения производится после уведомления должников. Фото: Алексей Кунилов

С начала года специалисты АО "Нижнетагильской энергосбытовой компании" (НТЭСК) ограничили электроснабжение более 1 400 должникам. Из них 800 попытались вернуть свет незаконным путём, но были отключены повторно.

По данным пресс-службы НТЭСК, в отношении наиболее злостных нарушителей поставщик составил акты и направил их в полицию. Так, в правоохранительные органы подано 58 заявлений по фактам самовольного подключения к внутридомовым сетям. 16 человек уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Отмечается, что отключение электроснабжения производится после уведомления должников. Если в установленный срок абонент не принял мер по погашению долга – специалисты НТЭСК совместно с работниками управляющих компаний выезжают по адресу для введения режима ограничения электроснабжения.

Свердловчанам напоминают, что единственным способом избежать негативных последствий в виде отключения электричества и принудительного взыскания долга является своевременная оплата коммунальных услуг.

Областная газета Свердловской области

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