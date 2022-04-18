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Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 апреля 2022, 16:00

Когда отключат отопление в Екатеринбурге?

батарея

Для отключения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была выше +8 ºС. Фото: Оксана Жилина

Екатеринбуржцам рассказали, когда в городе отключат отопление. Расчётная дата — 15 мая.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. Там не исключили, что батареи могут остыть раньше или позже указанной даты — это зависит от погодных условий. 

Для отключения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была выше +8 ºС.

В Екатеринбургской теплосетевой компании заявили изданию, что подача тепла будет прекращена только после того, как мэр подпишет соответствующее постановление.

Добавим, ранее был объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме.

Областная газета Свердловской области

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