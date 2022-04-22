Средний Урал получил ещё 256 млн рублей на бесплатную газификацию домовладений

К 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область от Единого оператора газификации поступил транш в размере 256 млн рублей. В основном деньги пойдут на догазификацию домовладений в Белоярском районе и Верхнем Дуброво.

Данные территории обслуживает АО "Газпром распределение Екатеринбург". Как напомнил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, первый транш займа в размере более 40 млн рублей месяц назад получил ГАЗЭКС. Большая часть этих средств пойдёт на газификацию домовладений в Нижнем Тагиле.

По его словам, сейчас на рассмотрении в ООО "Газпром газификация" находятся ещё заявки свердловских газораспределительных организаций на сумму почти 400 млн рублей.

Кстати, свердловчанами уже подано почти 34 тыс. заявлений на бесплатное подключение к газовым сетям, заключено более 14 тыс. договоров, к 3,4 тыс. домовладений подведены газопроводы, а в 1508 домов газ уже подключён.

Добавим, в начале апреля глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот для газификации жилья. Это поддержит людей при покупке оборудования для проведения газа внутри домовладений.

По поручению президента России Владимира Путина с прошлого года в стране стартовала программа социальной газификации. По ней, если на территории населённого пункта уже проходит газовая труба, довести её до границы домовладения должен регоператор программы. При этом абсолютно бесплатно. Однако расходы по прокладке инфраструктуры на самом участке по-прежнему ложатся на его хозяина.

В конце января "Областная газета" писала, что в 2022 году Свердловская область получит 4 млрд рублей на догазификацию. Также мы сообщали, что разработан пообъектный план-график социальной газификации. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

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