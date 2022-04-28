Евгений Куйвашев выделил 53,1 млн рублей на благоустройство Исторического сквера Екатеринбурга

Планируется выполнить озеленение сквера и установить там лавочки. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил направить на благоустройство Исторического сквера в Екатеринбурге 53,1 млн рублей (областной бюджет). Постановление принято на сегодняшнем заседании регионального кабмина.

Обновление общественной территории пройдёт в рамках 300-летия уральской столицы. Согласно плану будут отремонтированы тротуары и лестницы, заменены бордюры. Также предполагается выполнить озеленение сквера и установить там лавочки, сообщает областной департамент информполитики.

"Не только на уровне Свердловской области, но и на уровне Российской Федерации 300-летию Екатеринбурга уделяется большое внимание. За последние несколько лет совместными усилиями и при поддержке бизнес-структур мы уже реализовали ряд крупных проектов, вошедших в план мероприятий по подготовке к юбилею Екатеринбурга", — отметил губернатор. Речь идёт в том числе о завершении капремонта Екатеринбургского театра кукол, строительстве трамвайной ветки в Верхнюю Пышму и открытии музейного центра "Эрмитаж-Урал".