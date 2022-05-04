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Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 мая 2022, 12:58

Первоуральск получит 636 млн рублей на модернизацию теплосетей

Теплотрасса

Износ объектов теплоснабжения в Первоуральске превышает 80%. Фото: Павел Ворожцов

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявку Свердловской области на получение заемного финансирования на сумму 636 млн рублей. Деньги будут направлены в Первоуральск для обновления объектов теплоснабжения, износ которых превышает 80%.

Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, модернизация теплосетей будет проходить в рамках концессионного соглашения между региональным правительством, администрацией города и ПАО "Т Плюс". На первом этапе будут реконструированы квартальные сети. Затем в Первоуральске обновят центральные теплопункты с восстановлением циркуляционного трубопровода ГВС, а также приступят к строительству и реконструкции котельных.

"Масштабная реконструкция предполагает замену 400 километров тепловых сетей, реконструкцию 47 центральных теплопунктов, 7 насосных станций, 7 павильонов и 7 котельных. Это позволит повысить качество горячего водоснабжения и обеспечить предоставление услуг в бесперебойном режиме для первоуральцев", — передает слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.

С 2015 года в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева ведется активная работа по заключению концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции на модернизацию инфраструктуры и уйти от неэффективных МУПов. Сейчас на Среднем Урале действует 51 концессия на общую сумму 51,5 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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Первоуральск получит 636 млн рублей на модернизацию теплосетей