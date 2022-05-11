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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 мая 2022, 14:07

В Свердловской области стартовало поэтапное отключение тепла

батареи

С 11 мая в Екатеринбурге начали отключать отопление. Фото: Галина Соловьева

В муниципалитетах Свердловской области началось поэтапное отключение отопления. В первую очередь батареи остынут в жилом секторе.

Далее подача тепла прекратится в соцучреждениях — школах, детсадах, больницах. Соответствующие распоряжения подписывают главы муниципалитетов исходя из погодных условий. Ведь для отключения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была выше +8 ºС.

По словам свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, одновременно с окончанием отопительного сезона начинается подготовка к следующему. Коммунальные службы проводят опрессовки. Их график также разрабатывается для каждого муниципалитета отдельно и публикуется на сайтах местных администраций.

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко на сегодняшнем брифинге отметил, что погода в уральской столице уже позволяет отключать батареи. "Отключаться будем с сегодняшнего дня", — заявил он, добавив, что далее запланированы ремонтные работы. По его данным, в городе заменят порядка 70 км теплосетей, 40 км — водопроводных и канализационных сетей. Также будут менять электросети и газопроводы.

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Областная газета Свердловской области

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