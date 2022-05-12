Евгений Куйвашев выделил 67,7 млн рублей на строительство газопровода в Нижнесергинском районе

К концу 2024 года на Среднем Урале планируется подключить почти 39 тыс. домовладений. Фото: Александр Зайцев

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев распорядился выделить 67,7 млн рублей на строительство газопровода "деревня Шарама — село Аракаево — поселок Михайловский завод". Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании регионального правительства.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительство газопровода должно было стартовать только в 2023 году. Но в связи с увеличением лимита бюджетных обязательств на текущий год по госпрограмме "Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации" работы будут закончены раньше.

"Эта территория туристическая, поэтому новый газопровод даст возможность дополнительного развития Нижнесергинского района, и в том числе его туристического потенциала", — отметил министр. Также, по его словам, досрочное строительство ускорит процесс подачи заявок жителями села Аракаево и поселка Михайловский завод на участие в социальной газификации, объявленной президентом России.

Напомним, к концу 2024 года на Среднем Урале по заявкам граждан в рамках программы догазификации планируется подключить почти 39 тыс. домовладений. А к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов.

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