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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 мая 2022, 13:35

Евгений Куйвашев подаст заявку на допфинансирование по программе "Чистая вода"

Вода

Это необходимо для реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует подать еще одну заявку на финансирование по программе "Чистая вода". Это необходимо для реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла.

Решение о дополнительном финансировании программы было принято на заседании регионального правительства 12 мая.

"Мы вносим изменения в подпрограмму "Чистая вода", включаем в нее мероприятие по реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла в 2022–2023 годах. Это также позволит нам подать заявку на софинансирование проекта из федерального бюджета. Плановая стоимость реконструкции составляет почти 700 миллионов рублей. Финансовая нагрузка будет распределена между бюджетами трех уровней", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Ремонт водозаборного узла, по словам главы региона, позволит обеспечить чистой водой около 8 тыс. человек. Отметим, что ранее Минстрой РФ одобрил заявку Евгения Куйвашева на финансирование ремонта насосной станции в поселке Монетный — этот проект обойдется в 54,5 млн рублей.

К 2024 году власти Свердловской области планируют повысить обеспеченность питьевой водой нормативного качества с 78,3% до 79,2% жителей.

Областная газета Свердловской области

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